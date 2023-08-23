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NBA》名球評爆料球哥站不起來 本人拍影片打臉：別再造謠了！

2023/08/23 09:04

波爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕公牛主力控衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）上季3度接受左膝手術，將無限期缺陣，新賽季提前報銷。《ESPN》知名球評史密斯（Stephen A. Smith）爆料，波爾連站都站不起來，不過隨即就被球哥本人打臉，怒批：「別再造謠了！」。

波爾在2021年與公牛簽下一紙4年8500萬合約，原預期能夠補強公牛的後衛深度與防守能力，但他卻飽受膝傷困擾，打打停停，最後一次出賽是在去年1月15日，當時僅上場24分鐘就被換下，而9月也宣布接受膝蓋手術，持續高掛免戰牌，原本預計本季將會復出，但復元狀況不如預期，回歸時程一延再延，但最終仍是提前報銷。

波爾的漫長復健進度不佳，甚至仍會持續感到疼痛，公牛日前宣布波爾將進行軟骨移植手術，14個月內接受第3次左膝手術，上季提前報銷外，新賽季也將不會上場。波爾轉戰公牛3年只在首年有出賽紀錄，出賽35場，場均繳出13分、5.4籃板、5.1助攻和1.8抄截，三分球命中率為42.3%。

《ESPN》知名球評史密斯日前在節目上爆料，他認為波爾已經無法回到過去的狀態，而且聽說他坐下來後連站起來都有困難，為他感到十分難過。

對此，波爾也馬上拍影片親自闢謠，只見他在椅子上站了起來，還做了一小段坐姿抬膝的訓練動作，並說道：「史密斯，你的線人是誰，拜託告訴我，老兄別再造謠了，等我回來。」

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