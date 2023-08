NBA》名球評爆料球哥站不起來 本人拍影片打臉：別再造謠了！

波爾。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕公牛主力控衛「球哥」波爾(Lonzo Ball)上季3度接受左膝手術,將無限期缺陣,新賽季提前報銷。《ESPN》知名球評史密斯(Stephen A. Smith)爆料,波爾連站都站不起來,不過隨即就被球哥本人打臉,怒批:「別再造謠了!」。

波爾在2021年與公牛簽下一紙4年8500萬合約,原預期能夠補強公牛的後衛深度與防守能力,但他卻飽受膝傷困擾,打打停停,最後一次出賽是在去年1月15日,當時僅上場24分鐘就被換下,而9月也宣布接受膝蓋手術,持續高掛免戰牌,原本預計本季將會復出,但復元狀況不如預期,回歸時程一延再延,但最終仍是提前報銷。

請繼續往下閱讀...

波爾的漫長復健進度不佳,甚至仍會持續感到疼痛,公牛日前宣布波爾將進行軟骨移植手術,14個月內接受第3次左膝手術,上季提前報銷外,新賽季也將不會上場。波爾轉戰公牛3年只在首年有出賽紀錄,出賽35場,場均繳出13分、5.4籃板、5.1助攻和1.8抄截,三分球命中率為42.3%。

《ESPN》知名球評史密斯日前在節目上爆料,他認為波爾已經無法回到過去的狀態,而且聽說他坐下來後連站起來都有困難,為他感到十分難過。

對此,波爾也馬上拍影片親自闢謠,只見他在椅子上站了起來,還做了一小段坐姿抬膝的訓練動作,並說道:「史密斯,你的線人是誰,拜託告訴我,老兄別再造謠了,等我回來。」

@stephenasmith come to the actual source next time. I’m not hard to reach pic.twitter.com/88xyoB7LTf