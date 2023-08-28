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威廉波特少棒》范宸竣飆9K又開轟 台灣連兩年勇奪季軍

2023/08/28 08:08

范宸竣飆9K又開轟。（法新社）

〔中央社〕台灣小將今天在威廉波特少棒賽季軍戰投打俱佳，范宸竣投4局飆出9次三振，打擊則轟出3分砲，助桃園龜山國小少棒隊提前4局10比0輕取美國德州代表隊，拿下季軍。

龜山少棒隊代表亞太區，參加世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特（Williamsport）舉辦的第76屆世界少棒錦標賽，繼21日提前4局10比0大勝日本區代表隊，再次「扣倒」對手。這也是繼去年台北市福林國小少棒隊後，台灣連2年拿下這項賽事季軍。

台灣小將在季軍戰面對代表美國西南區的德州尼德維爾少棒隊（Needville LL），一掃昨天攻勢受阻兵敗國際組冠軍賽的陰影，全隊敲出10支安打，范宸竣單場雙安且開轟，灌進4分打點，表現最為亮眼。

1局下，范宸竣在前2棒上壘後敲安，助球隊先馳得點。陳鎧笙趁對方捕逸再下一城後，許邵傑以內野滾地球護送范宸竣得分。接下來登場的葉青翰、林緯宏、劉祐安連敲3支安打，龜山少棒隊再攻下2分，首局結束取得5分領先。

台灣小將3局下攻勢再起，范宸竣在得點圈有2名跑者時大棒一揮，球飛出中外野全壘打牆，這是他本屆賽事第2轟，繞回本壘後接受隊友熱烈歡迎，全隊再一同向看台上熱情加油的親友團及僑胞敬禮。

這半局2人出局後，劉祐安揮出左外野深遠的二壘安打，送回壘上2名跑者，兩隊分差擴大到10分。

范宸竣發揮「二刀流」身手，剛猛直球、犀利滑球交互運用，頻頻製造對手揮空。4局上，美國打者突破封鎖，2人出局後，半局第3支安打出現，眼看就要失分，桃園龜山中外野手林緯宏接球後迅速回傳，搶攻本壘不成的跑者遭夾殺出局。依賽會規則，4局分差達10分，比賽提前結束。

台灣小將賽後在場上興奮慶祝，高舉俗稱梅花旗的中華奧林匹克委員會會旗繞場一周。

龜山少棒隊這次參賽前3戰都以懸殊比分獲勝，以勝部冠軍之姿挺進國際組冠軍賽。但昨天遭代表加勒比海區的古拉索壓制，全場僅擊出1支安打，以0比2敗北，無緣繼2009年後再次打進世界冠軍賽。

總教練李政達賽後接受中央社訪問時說，小將們盡力、認真打每場比賽，在威廉波特學到很多，留下快樂的童年回憶。陣中球員今天心情較輕鬆，盡情發揮，投球、打擊與守備都有不錯表現，拿下季軍，相信小將們非常開心。

范宸竣表示：「很開心，可是沒辦法拿到冠軍，希望成績可以更好。」

此役是台灣小將少棒生涯最後一戰，以2支安打送回3分的劉祐安惋惜未能奪冠，蔡元浩則說：「很開心可以跟這些朋友拿到季軍，希望大家以後可以加油。」

駐紐約辦事處副處長張麗賢賽後轉頒總統蔡英文、副總統賴清德、駐美代表蕭美琴賀電，並向龜山少棒隊14名球員說：「不管名次如何，你們在我的心中都是冠軍。」

龜山國小校長丁伯強坦言，奪得季軍沒有達到球隊預期目標，但至少平了台灣近年參賽紀錄，「非常感謝所有僑胞、國內外所有關心台灣少棒的好朋友們為我們加油，小朋友會繼續努力，希望在棒球路上可以一路走下去」。

威廉波特少棒賽1947年開辦，台灣曾17度奪冠，最後一次是1996年，隔年因組隊等理念不合而退出LLB。2003年重返LLB以來，台灣最佳成績是2009年亞軍，2010、2022及2023年都奪得季軍。

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