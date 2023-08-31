輪椅網球》目標巴黎帕運！國手們拍影片募資盼更新輔具

〔記者粘藐云／台北報導〕一張更好的椅子讓我們去奧運！台灣新生代輪椅網球選手王偉軒、唐兆漢，近期正在努力為2024巴黎帕拉林匹克運動會積極備戰，盼望能有站上世界之巔的機會為國爭光，讓世界看到台灣，然而兩人平時的比賽輪椅歷經多年已經不堪使用，近期他們找來一支熱血團隊拍攝影片，希望透過募資平台啟動募款，盼能借助大家的支持達標，完成前進巴黎帕奧參賽的夢想。

台灣輪網男子選手中年紀最輕的唐兆漢，從小就是運動健將，游泳、球類運動樣樣難不倒他，大學還是排球校隊，沒想到一次感冒卻改變了他的人生，病毒無情侵蝕脊椎神經造成癱瘓，雙腳也逐漸失去功能，一度讓這位樂觀的大男孩灰心喪志，但接觸輪椅網球後他的世界卻出現曙光，去年首次和輪網前輩戴加揚合拍就收下雙打冠軍，更被看好是未來能接下台灣輪網一哥的棒子。

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第二年輕的王偉軒，因「羊膜帶症候群」病變引發身體多處殘缺，從嬰兒時期幾乎就以醫院為家，大腿以下的部分也被切除，熱愛運動的他卻沒有向命運屈服，反而藉著輪椅網球體驗不一樣的世界，2018年也入選輪網國家代表隊出征大小賽事，去年還走出舒適圈，挑戰台北國際馬拉松21公里，替自己開拓全新的視野，之後將力拚明年奧帕參賽資格，盼能披上國家隊戰袍躍上世界舞台。

王偉軒、唐兆漢與募資影片工作小組。（字語影像工作室提供）

但兩人平常的網球輪椅經過多年早就已經不堪使用，不僅沒辦法恣意在場上馳騁，繼續使用還得讓身體承受更大傷害的風險。王偉軒坦言現在使用的輪椅續航力已經不足，打完一盤就已經沒辦法在打第二盤，腰跟身體都會很酸痛，然而一台輪椅要價不斐，只憑一己之力，根本無法負擔的起。

不忍心弟弟長久以來為夢想奮鬥，卻可能會讓自己身體受到更大的傷害，偉軒姐姐找來之前一起在國外唸書的同學-新科導演何書瑜，加上影片製作公司的何依庭擔任製片，加上字語攝影團隊的Andy政文、博字和Sandy，組成了0元出發、情義相挺的熱血團隊，一起創作募資影片，就是為了幫助這2位熱血青年圓夢。

一般人想比賽只要一顆球就可以，但偉軒、兆漢有了球、球拍，卻仍不能比賽，就是因為因為他們少了可以幫他們達成夢想的輔具。

「這次創作理念核心就是『更好的椅子』，希望能引起大家的共感，」何書瑜受訪時表示，這次的影片並沒有要強調2人的弱勢，還是希望大家能看看這兩位輪網選手有多麼厲害，「他們比我們困難一些 又比我們更努力，為什麼不能多幫他們一下？」

首次拍攝身障運動員這樣的主題，其實整個團隊多少還是會有一些顧慮，尤其是這次的影片還會找來其他幾位運動員協助，何書瑜也擔心會不會因此模糊了焦點？不過她轉念一想，「偉軒跟兆漢是很優秀的運動員，這代表他們跟其他的運動員一樣，唯一的差別只是需要輔具而已。」

第一次當起演員拍攝影片，雖然是演繹自己，還是讓唐兆漢很緊張，「會覺得要好像一切都要很完美， 去說服大家的感覺，這讓我覺得比先前接受電視訪談更加緊張。」好險有企畫長才室友和整個工作團隊在前置作業所下的苦心，一開始的緊張到後面都煙消雲散，「充分感受到大家一同心協力去完成一件事的樂趣。」

偉軒則笑著說，原本想說就是拍個簡單的小影片，沒想到小小的想法在團隊加入後越演越專業，「我最感動的是導演書瑜為了我們還特別手繪的腳本，加上小米（何依庭）仔細RUNDOWN攝影團隊的努力，讓我覺得不能在跟之前一樣只要出『人』坐在那邊配合就好，而是要更有自己的想法。」

然而影片正式決定拍攝後，其實遇上不少困難，除了團隊成員時程，還要能跟兩位選手配合，最後終於選在端午節假期正式開拍，攝影政文回憶開拍當天其實天氣不太好，下雨也很悶，兩位選手拍得大汗淋漓卻從沒喊累、喊熱，加上前置作業的努力，拍攝工作很快就順利完成。

「場勘才第一次認識他們兩個人，我們也都是第一次接觸這樣類型的運動員，之前就只有看過影片，然而完成拍攝後，發現其實他們就跟一般運動員沒有不一樣，尤其是自己在拍影片時感觸又更深。」攝影政文說道。

雖然是無償幫助兩人拍片，但製片小米卻仍收穫滿滿，「拍的過程中讓我找回拍片的熱情，2人一心想完成一件事情專注的過程是令人很感動的事，連我自己都被鼓舞到，運動賽事會本來共有有給人這樣的力量，但在跟他們相處的拍攝過程中又給了我更深的感動。」導演書瑜則補充，「拍片就是我們日常的工作，對我來說就是把我會的東西給他們用，我沒辦法直接拿出一大筆錢幫助他們圓夢，只會拍片，所以希望能盡一點棉薄之力。」

而募資影片召集人、偉軒的姊姊，除了特別感謝這批熱血團隊能從選手的角度出發替他們說出心聲，也坦言會發起募款活動就是不希望這些熱血築夢的選手們，在比賽過程中因為自身缺陷又造成更大的傷害，「他們不需要同情心，而是同理心，希望大家能一起幫助他們圓夢。」

資源有限，加上人力斷層，成為輪椅網球推廣最大的困難，兩人當初原本是希望能有大企業的贊助，但苦於台灣在輪椅網球無法像日本一樣有已經健全成熟的企業贊助制度，才想到有更多可能性群眾募資這條路。

輔具只是兆漢、偉軒身體的延伸，用比較好的輔具，希望他們發光的樣子能被更多人看見，如果願意多了解、支持兩位輪網好手擁有更好的輔具，完成登上巴黎帕奧的夢想，可上臉書與「偉軒&兆漢-輪椅網球應援團」聯繫或上募資平台贊助兩位好手圓夢：https://pse.is/56eme5

亞運輪椅網球國手唐兆漢。（字語影像工作室提供）

輪椅網球好手王偉軒。（字語影像工作室提供）

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