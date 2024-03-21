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花滑》丁子涵超越自己 花滑世錦賽首度晉級長曲

2024/03/21 14:02

丁子涵。（法新社）

〔中央社〕前次參加世界花式滑冰錦標賽，丁子涵無緣晉級，今天重回舞台，少了緊張，更能享受比賽氛圍，短曲56.32分，首度晉級長曲項目。她以不斷超越自己為目標，盼為台灣再創佳績。

18歲的台灣花滑一姐丁子涵2024年四大洲花式滑冰錦標賽曾締造個人最佳成績，以第10名作收，這次遠征加拿大蒙特婁參加世錦賽，提前1週赴當地準備，賽前就以晉級長曲為目標，希望彌補2年前因短曲表演未在時間內完成，未能晉級的遺憾。

丁子涵今天在女子短曲項目，以技術分29.11分、表演分27.21分，總分56.32分，在35名選手中排名第22名（取前24名晉級），成為繼2016年林仁語後，再有台灣女子選手晉級長曲項目。

丁子涵。（法新社）

確定晉級的那一刻，丁子涵開心地掩面，仍藏不住臉上的喜悅。她接受中央社記者訪問時表示，短曲總體表現不錯，技術動作完成度滿高，至於表演部分，也較以往更加專注與投入。

丁子涵賽前與編舞教練密集討論，也收到成效。她指出，今天步伐定級達到4級，對於能獲得技術專家及裁判認可，讓她感到特別開心。

與2年前首次參加世錦賽相比，丁子涵透露：「今天沒有那麼緊張，雖然比賽壓力還是會有，但更能享受到觀眾的掌聲以及帶給我的能量。」

丁子涵預計當地時間22日在長曲項目登場，她表示，短曲仍有些失誤和不完美的地方，期待長曲能滑出完成度更好的節目內容，「目標是前進到更好的名次，獲得下賽季受邀大獎賽的機會」。

丁子涵一直以來都是以不斷超越自己為目標，這次在世錦賽有所突破後，她期待能為台灣再創新佳績。

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