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棒球》12強在大巨蛋激戰！ 中職會長蔡其昌喊話：組最強台灣隊

2024/03/21 18:29

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪中職總冠軍的味全龍，今天前進總統府接受蔡英文總統接見，中職會長蔡其昌也在場，稍早蔡其昌在社群發文，感謝政府大力支持棒球。

蔡其昌表示：「自2018年起，蔡英文開啟了總統接見中華職棒總冠軍球隊的傳統，這充份展現政府對職棒的重視。」

味全龍重新組隊後，在一軍賽場短短3年內就抱走總冠軍，蔡其昌認為這再次證明球是圓的，「只要努力不懈，也能夠獲得最後勝利，也感謝徐文芳董事長、葉君璋總教練的付出。」

蔡其昌也感謝政府的大力支持，「我也特別感謝蔡英文總統任內積極支持棒球，除了多年來用行動支持以外，今年也編列3億元特別預算用於球場改善，而過去我和總統所提出的「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，也獲總統的大力支持。」

「很榮幸，我們選出一位比蔡總統更加熱愛棒球的準總統賴清德，我也邀請賴清德副總統能夠多到球場看球，相信未來在賴清德總統的執政下，政府對棒球的支持將不亞於蔡英文總統。」

第3屆世界12強棒球賽將在今年11月登場，B組預賽會在台北大巨蛋登場，日前台灣隊也確定總教練人選，由曾豪駒出任，蔡其昌說道：「我們將和棒協充分合作，共同組成最強國家隊，凝聚台灣，並帶給國人同胞們更多的感動。」

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