全中運划船》奧運三屆元老汪明輝執教 南投水里商工豪奪4金大贏家

水里商工劉亮坤（左起）和白子韋都拿下3金。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕113年台北市全國中等學校運動會，提前登場的划船競賽週五於宜蘭冬山河落幕，儘管突如其來的大風和多變天氣，考驗著年輕學生選手的應變能力，南投縣水里商工在奧運三屆元老汪明輝擔任教練領軍下穩健出擊，總計豪奪4金成為本屆最大贏家。

實力堅強的水里商工，今由高男組雙人單槳劉亮坤／白子韋、八人單槳有舵手式拿下兩面金牌，總計高男組6項狂摘4金，其中雙人單槳更締造四連霸壯舉。劉亮坤／白子韋本屆都貢獻3金，趕場出賽相當辛苦，去年全中運也拿3金的白子韋透露，上屆跟著學長出賽臨場壓力極大，甚至出現像「鬼剃頭」的掉髮狀況，「當時感覺很壓抑，但今年不一樣，可以完全放開來划，很高興能夠衛冕。」

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至於壓軸的高男組八人單槳有舵手式，水里商工在宜蘭羅東高中和台北內湖高工等強敵包夾下，最終突圍而出，以6分11秒25摘下全隊第4金，奧運國手退役的教練汪明輝說：「表現還算不差，因為前面被圍住沒有划好，幸好後面划出來有穩住。」對於本屆4金成績， 汪明輝直言：「不滿意但可以接受。原本最高目標是5金，預估男、女子組雙人雙槳也有機會，但可惜沒有拿到。」

汪明輝自豪表示，水里商工高男組團體冠軍應該多達「10連霸」，除了選手認真投入，更歸功於日月潭訓練站700公尺海拔高度訓練，以及所有教練們的付出，「雖然有水里國中選手升上來，但人數還是不夠，得四處去招生，選手來自台中，甚至遠到高雄。我也常告訴小朋友，身材雖然不如人，但可以從技術面來克服。」

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