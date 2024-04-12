全中運軟網》史上第一人！陳芓綺連3年依序混雙、女雙、女單奪金

陳芓綺。（全中運提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕113年全中運軟式網球賽會內賽，在台北市網球中心進行4天賽事。就讀台南市後壁國中三年級的陳芓綺首次稱霸國女組單打，不僅有機會完成雙金「三連霸」，更成為賽史連3年依序在國中混雙、女雙、女單贏得金牌的第一人。

111年花蓮全中運軟網首度舉行混雙，當時剛升國一的陳芓綺就與林倪可聯手奪金，去年她和葉洧頤則在女雙摘冠，本屆她改攻單打，決賽以4：0擊敗上屆銀牌的雲林縣斗六國中莊宜庭，締造全中運軟網史上在國中個人賽3個不同項目，依序接連鍍金的特殊紀錄。

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不僅如此，台南市後壁國中目前已在全中運軟網女團賽締造「三連霸」，前兩年都參加團體賽的陳芓綺，也有機會寫下連續3年包辦「雙金」的壯舉。身高172公分的陳芓綺說：「練球雖然辛苦，但完成目標，有成績就值得了。賽前原本狀況時好時壞，因為心理有壓力，擔心無法奪金，現在終於完成任務，整個人也輕鬆許多。」

至於雲林縣斗六高中三年級程芮庭，第六度角逐全中運女單賽事，終於趕在畢業前最後一次叩關圓了單打金牌夢。 程芮庭除了國二曾獲女雙金牌，其餘幾年全中運都和金牌無緣，她說：「去年和前年高女單打都是銅牌，好幾次都有奪金機會，總是沒有把握，應該是心理素質不夠好，贏球心切容易造成失誤；還好參賽單打第6年，終於拿下金牌。」

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