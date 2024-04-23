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NFL》慘！昔日榜眼慘遭交易 2021年5名大物四分衛僅剩1人續留母隊

2024/04/23 17:53

Z.威爾森。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據知名記者拉波波特（Ian Rapoport）與佩利塞羅（Tom Pelissero）報導，丹佛野馬送出一枚今年第6輪第203順位選秀籤，向紐約噴射機換來四分衛Z.威爾森（Zach Wilson）與一枚第7輪第256順位選秀籤，也象徵著這位令人失望的昔日榜眼，正式遭到噴射機放棄。

現年24歲的Z.威爾森是出自楊百翰大學的明星四分衛，2021年選秀會以首輪第2順位被噴射機選中。然而他新秀年的戰績僅有3勝10敗，在進攻鋒線殘破不堪的狀況下被擒殺多達44次，還遭11次抄截。格年表現也沒進步多少，這使得噴射機休季直接找來10屆明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），並希望Z.威爾森能在替補席上好好學習。

想不到事與願違，上季羅傑斯在噴射機的初亮相，僅上場5分鐘就受傷整季報銷，噴射機被迫再度啟用Z.威爾森先發。但他依舊不成氣候，季中又再度被冰到板凳，最終僅繳出4勝7敗、2271碼、8次達陣與7次抄截的成績單。Z.威爾森合計在噴射機3個球季，僅拿下12勝21敗，傳出6293碼，傳球成功率57%，繳出23次達陣，被抄截多達25次。

Z.威爾森被交易後，2021年選秀梯次呼聲最高的5位首輪大物四分衛，僅剩下狀元勞倫斯（Trevor Lawrence）續留母隊傑克遜維爾美洲虎，但他始終未達到外界賦予他的期待。舊金山49人探花蘭斯（Trey Lance）則在去年休季被交易至達拉斯牛仔，芝加哥熊第11順位費爾茲（Justin Fields）在日前被送往匹茲堡鋼人，新英格蘭愛國者第15順位瓊斯（Mac Jones）也被送往美洲虎。

野馬歷經休季大清倉後主力幾乎全數出走，9屆明星、前超級盃冠軍四分衛威爾森（Russell Wilson）被釋出後加盟鋼人，這讓野馬在四分衛的深度上出現嚴重缺口。交易來Z.威爾森後，他也預計成為先發人選，或許在傳奇教頭佩頓（Sean Payton）指導下，有機會開啟職業生涯第二春。不過現階段的野馬，基本上可說是呈現百廢待舉的狀態。

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