MLB》上季16勝、今年0勝的小熊左投 突在休息室對隊友「爆氣怒吼」

小熊明星左投史帝爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季1勝難求的小熊明星左投史帝爾(Justin Steele),今天在客場先發面對釀酒人,他交出6局失3分的優質先發,本季12場先發1勝難求。小熊靠著哈普(Ian Happ )的關鍵兩分砲,最後以5比3贏球。但史帝爾在比賽中突然對自家隊友「怒吼」,小熊總教練康索(Craig Counsell)認為,史帝爾只是在激勵隊友。

小熊首局先拿2分,第3局釀酒人1出局攻占二、三壘,釀酒人圖蘭(Brice Turang)用突襲短打點成內野安打攻回1分,接著圖蘭盜上二壘,釀酒人持續攻佔二、三壘。威廉(William Contreras)敲適時安打攻進1分,雙方戰成2比2平手。這時史帝爾又發生暴投,讓對手上到二、三壘,史帝爾連續三振2人,結束該半局。史帝爾回到休息室後,突然對隊友大吼,小熊最後仍收下勝利。

小熊隊在美國時間5月7日的時候,戰績還是22勝15敗,但過去近1個多月卻打出16勝30敗的成績,讓小熊目前的戰績39勝45敗,排在國家聯盟中區墊底。

史帝爾賽後沒有談論太多關於「怒吼」一事,他說,「我愛休息室的每個人,我知道我們可以做得多好,這絕對是出於好意,我想贏得棒球比賽,這是我每天來的目的。」上季摘得16勝並入選明星賽的史帝爾,本季12場先發一勝難求、吞下3敗,防禦率3.20。

「他在休息區說了一些話,基本上就像是『我們上吧』。」康索表示,「我們那局表現不好,犯了一些錯誤,而他只是從愛的角度表達自己的情感。」

對於史帝爾「怒吼」的反應,哈普則說,「這是一場激烈的比賽,我認為這支球隊內每個人都在競爭,每天想要贏球,而當你經歷像這樣的階段時,那種挫折感是真實的,這是關於保持一定程度的專注度。」哈普指出,「我們如何在挫折時,繼續做我們必須做的事情,以保持個人與團隊的競爭力?」

