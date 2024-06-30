MLB》上季16勝、今年0勝的小熊左投 突在休息室對隊友「爆氣怒吼」

小熊明星左投史帝爾。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季1勝難求的小熊明星左投史帝爾（Justin Steele），今天在客場先發面對釀酒人，他交出6局失3分的優質先發，本季12場先發1勝難求。小熊靠著哈普（Ian Happ ）的關鍵兩分砲，最後以5比3贏球。但史帝爾在比賽中突然對自家隊友「怒吼」，小熊總教練康索（Craig Counsell）認為，史帝爾只是在激勵隊友。

小熊首局先拿2分，第3局釀酒人1出局攻占二、三壘，釀酒人圖蘭（Brice Turang）用突襲短打點成內野安打攻回1分，接著圖蘭盜上二壘，釀酒人持續攻佔二、三壘。威廉（William Contreras）敲適時安打攻進1分，雙方戰成2比2平手。這時史帝爾又發生暴投，讓對手上到二、三壘，史帝爾連續三振2人，結束該半局。史帝爾回到休息室後，突然對隊友大吼，小熊最後仍收下勝利。

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小熊隊在美國時間5月7日的時候，戰績還是22勝15敗，但過去近1個多月卻打出16勝30敗的成績，讓小熊目前的戰績39勝45敗，排在國家聯盟中區墊底。

小熊明星左投史帝爾。（美聯社）

史帝爾賽後沒有談論太多關於「怒吼」一事，他說，「我愛休息室的每個人，我知道我們可以做得多好，這絕對是出於好意，我想贏得棒球比賽，這是我每天來的目的。」上季摘得16勝並入選明星賽的史帝爾，本季12場先發一勝難求、吞下3敗，防禦率3.20。

「他在休息區說了一些話，基本上就像是『我們上吧』。」康索表示，「我們那局表現不好，犯了一些錯誤，而他只是從愛的角度表達自己的情感。」

對於史帝爾「怒吼」的反應，哈普則說，「這是一場激烈的比賽，我認為這支球隊內每個人都在競爭，每天想要贏球，而當你經歷像這樣的階段時，那種挫折感是真實的，這是關於保持一定程度的專注度。」哈普指出，「我們如何在挫折時，繼續做我們必須做的事情，以保持個人與團隊的競爭力？」

"WAKE THE F*** UP! WAKE THE F*** UP!" — Justin Steele pic.twitter.com/rx9tyrrjC9 — Brendan Miller （@brendan_cubs） June 29, 2024

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