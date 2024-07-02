NBA》魏少前進丹佛？ 金塊記者爆約基奇強力推薦

魏斯布魯克傳出有意加盟金塊。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）日前執行400萬美元球員選項續留快艇，不過關於他新賽季離隊的傳聞依然不斷，其中金塊就是盛傳可能的下家，而今有消息指出，約基奇（Nikola Jokic）其實早就想和魏斯布魯克聯手，甚至強力推薦球團將魏少找來當隊友。

金塊記者Harrison Wind指出，金塊傳出對魏斯布魯克有興趣，其實背後是約基奇向球團強力推薦的，而約基奇已經不是第一次表態，希望可以在金塊和魏斯布魯克一起打球。

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外界常開玩笑說籃球只是約基奇的工作，他不太會介入球團事務，不過Harrison Wind透露，其實約基奇還是有參與球員名單的組建過程，球團要簽誰、不簽誰都會和約基奇討論，這基本上是每個球團都會和當家球星做的事情，所以魏斯布魯克不是約基奇第一個推薦的球員。

金塊在奪冠後，連續兩年戰力流失，今年未能留住先發得分後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），主力替補控球傑克森（Reggie Jackson）也被交易至黃蜂，使得本來就深度不足的板凳，出現更大的戰力缺口。

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