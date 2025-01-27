MLB》洋基百大新秀僅1人入選！ 「火星人」新賽季得證明自己

洋基「火星人」多明格茲新賽季預計會成為球隊重要的外野戰力。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近期釋出百大新秀榜單，而洋基今年只有一名新秀進榜，那便是「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez），不過他在新賽季仍有課題需要面對。

多名格茲在國際新秀時期就已備受矚目，有著曼托（Mickey Mantle）的模板，並獲得「火星人」外號。在進入職業後也很快就被評價為百大新秀，登上大聯盟後的首轟就是面對塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）擊出。不過因為受到傷病困擾，多明格茲2023年與2024年只在大聯盟出賽26場，打席剛好100，新賽季他預計將會擔任洋基的每日外野手，填補條紋大軍外野空缺。

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今年多明格茲被排在百大新秀第21名，在10大農場外野手榜單被排在第5名，不過今年他入選的項目是「最需要證明自己」。球探指出，考量到多明格茲在2025賽季的時候也才22歲，把他列在這邊有點不公平，但當一位球員被取作「火星人」的外號時，他勢必得繳出更多的表現。

由於休賽季洋基未能將索托（Juan Soto）留下，多明格茲勢必得扛下球隊外野一角，目前《Fangraphs》將他擺在洋基左外野，而Steamer系統預測他能出賽136場，敲出18轟、63分打點，跑出18次盜壘成功，繳出高於聯盟平均的112wRC+，fWAR為2.2。

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