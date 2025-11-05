中職Live》年度頒獎典禮登場 威能帝、羅戈和林安可爭MVP

中職年度頒獎典禮登場 威能帝、羅戈和林安可爭MVP。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕中職36年年度頒獎典禮今晚6點30分在高雄萬豪酒店舉行，現場公布3大獎項包括年度最有價值球員、新人王和最佳進步獎得主，樂天桃猿洋投威能帝可望成為今年個人獎最大贏家。

中職日前公布年度最有價值球員入圍名單，分別是樂天桃猿洋投威能帝、中信兄弟洋投羅戈與統一獅林安可，最終獎落誰手將於今天的年度頒獎典禮上揭曉。

新人王將由台鋼雄鷹林詩翔、中繼王統一獅高塩將樹和富邦悍將牛棚投手林栚呈一同角逐；另外，富邦悍將投手李吳永勤和樂天投手朱承洋、捕手張閔勛則是要競爭最佳進步獎。

年度MVP

入圍者：林安可（統一獅）、威能帝（樂天桃猿）、羅戈（中信兄弟）

年度最佳九人暨指定打擊

指定打擊：魔鷹（台鋼雄鷹）

游擊：江坤宇（中信兄弟）

三壘：吳念庭（台鋼雄鷹）

二壘：李凱威（味全龍）

一壘：許基宏（中信兄弟）

外野：宋晟睿（中信兄弟）、林佳緯（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）

捕手：張閔勛（樂天桃猿）

投手：威能帝（樂天桃猿）

年度最佳總教練

古久保健二（樂天桃猿）

一軍年度總冠軍

樂天桃猿

二軍年度總冠軍

台鋼雄鷹

年度最佳新人獎

入圍者：林栚呈（富邦悍將）、林詩翔（台鋼雄鷹）、髙塩將樹（統一獅）

年度美技獎

江坤宇（中信兄弟）

年度金手套獎

投手 後勁（台鋼雄鷹）

捕手 蔣少宏（味全龍）

一壘 許基宏（中信兄弟）

二壘 李凱威（味全龍）

三壘 吳念庭（台鋼雄鷹）

游擊 江坤宇（中信兄弟）

外野 陳傑憲（統一獅）

岳政華（中信兄弟）

郭天信（味全龍）

年度最佳進步獎

入圍者：朱承洋（樂天桃猿）、李吳永勤（富邦悍將）、張閔勛（樂天桃猿）

東山再起獎

李振昌（中信兄弟）

年度打擊王

吳念庭（台鋼雄鷹）

年度安打王

李凱威（味全龍）

年度盜壘王

李凱威（味全龍）

年度全壘打王

魔鷹（台鋼雄鷹）

年度打點王

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）

年度防禦率王

羅戈（中信兄弟）

年度勝投王、三振王

威能帝（樂天桃猿）

年度救援王

林詩翔（台鋼雄鷹）

年度中繼王

髙塩將樹（統一獅）

髙塩將樹。（記者李惠洲攝）

中職36年年度頒獎典禮今晚6點30分在高雄萬豪酒店舉行。（記者李惠洲攝）

中職金手套獎。（記者李惠洲攝）

中職年度最佳新人獎。（記者李惠洲攝）

中職年度總冠軍獎盃。（記者李惠洲攝）

