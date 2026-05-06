MiLB》本季首次無失分！林昱珉5局飆6K展現壓制力、豪奪本季第2勝

林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣強投林昱珉，今天面對巨人3A掛帥先發表現出色，主投5局沒有失分並狂飆6K，投出今年目前最好的一場比賽，並收下本季第2勝。

林昱珉前兩局有好的開始，在2局下半還送出3上3下，不過在3局下遇到亂流，兩出局後接連被巴德（Harrison Bader）與佛曼（Nate Furman）敲出安打，接著對上甘迺迪（Buddy Kennedy）投出保送形成滿壘局面，所幸讓貝利克多（Victor Bericoto）擊出外野飛球出局，化解失分危機。

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度過狀況後「玉米」越投越穩，4、5兩局6名打者全部解決外帶4張老K，也完成本場的先發任務。林昱珉用了74球投完5局，其中49球為好球，被敲出3支安打沒有失分，送出6次三振且僅1次保送，最快球速92.2英里（約148.4公里），這也是他今年第2次投完5局，更是本季首度繳出無失分內容，防禦率從5.40驟降至4.39，每局被上壘率也從1.98進步到1.76。

其他旅美台將部分，除了大聯盟層級的李灝宇外，紅襪3A的鄭宗哲繳出雙安表現，而分別在守護者與小熊的兩位混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）則是同場較勁，前者3打數1安打帶有2分打點並選到2次保送，後者3支1但苦吞3K。

高階1A層級，海盜火球男張弘稜今天先發出賽，主投4局被敲8支安打失掉5分（3分自責分），送出1K與1保送，挨了1發全壘打，不過防禦率仍有所下降來到8.85。1A部分，道奇的柯敬賢今天4打數2安打進帳，其中再次重砲開轟擊出全壘打，本季第4轟出爐。

此外，去年玉山盃遭遇膝蓋內側韌帶扭傷，但仍順利加盟釀酒人的年輕好手廖宥霖，在今天於新人聯盟以先發7棒一壘手的身分完成旅美生涯初登場，總計3打數沒有安打並吞下1次三振，而在響尾蛇1A的投手黃仲翔則是被放入7天傷兵名單。

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