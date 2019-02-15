卡達女網賽 》拍下西美聯軍 詹家姊妹晉4強

詹詠然（左）與詹皓晴聯手馴服西美黑馬，率先晉級卡達女網雙打4強。（詹詠然提供）

4度破發 直落2勝出

〔記者梁偉銘／綜合報導〕昨適逢西洋情人節，詹詠然／詹皓晴用贏球送給自己最佳禮物！卡達女網公開賽她們火力全開，6：3、6：2馴服爆冷殺入的阿魯芭瑞娜（西班牙）／克莉絲汀（美國），2連勝率先挺進雙打4強。

詹家姊妹2016年曾在這項賽事聯手封后，昨次輪遭遇淘汰第3種子達布洛夫絲姬／徐一幡的「西美黑馬」，展現前後排默契，開賽第3、4局互破僵持，隨即回穩壓制對手，尤其4：3時連破帶保先馳得盤。

第2盤雙詹乘勝追擊，掌握節奏第3、7局雙破，一舉拉開差距，5：2聽牌第2個賽末點保發關門。總計大小詹逼出6個破發點，拿下其中4個。

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小薇被逆轉 雙打再敗

謝淑薇單日2敗，單打16強直落2不敵會外賽殺入的捷克悍將穆霍娃，緊接著雙打首輪和捷克搭檔史崔可娃先盛後衰，以6：4、3：6、4：10遭庫德梅托娃（俄國）／歐絲塔潘珂（拉脫維亞）逆轉，小薇提前結束杜哈行程，預計下週杜拜再出發。

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