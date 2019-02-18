「喬神」染諾羅 光復「代誌大條」

光復喬楚瑜（右）感染諾羅病毒，未確定能否上場。 （資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕新竹光復高中是本屆HBL男子組最大驚奇，關鍵為198公分「喬神」喬楚瑜在禁區制霸，主宰力堪稱本屆最強，昨他卻確診感染諾羅病毒，也讓光復奇蹟能否繼續上演打上問號。

高三的喬楚瑜因家人不允許戴隱形眼鏡，在場上戴起護目鏡，成為招牌。他外表看似斯文，實力一點都不含糊，本季出賽12場，場均20.2分、16.5籃板。

喬楚瑜在資格賽對同德家商繳36分、24籃板；複賽遇治平高中，又拿到16分、33籃板，他在禁區一柱擎天的表現，成為光復搶下隊史首張8強門票的關鍵人物。

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如今，喬楚瑜身體不適，即使8強抱病上陣，能應付幾場激戰仍難預測，教練陳定杰眼前先下令全隊都戴口罩，避免病毒蔓延至全隊。

陳定杰煩惱不只有大將掛病號，今日在8強首戰將碰上恩師田本玉領軍的高苑工商，是兩軍自104學年度資格賽後再次於HBL舞台過招。陳定杰表示：「第一場就遇到田姊帶領的高苑，我心情很忐忑不安，因為田姊的隊伍向來最會打首戰，相信高苑已經把我們的比賽錄影帶看爛了。」

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