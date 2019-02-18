金門馬拉松》何盡平術後復出 4奪半馬王

上班族吳昇蔚首度參加金門馬，跑出2小時45分44秒個人最佳成績，勇奪國內第一。（大會提供）

〔記者卓佳萍／金門報導〕邁入第12屆的金門馬拉松昨於低溫、強風下起跑，卻吹出場地紀錄，肯亞選手喬治跑出2小時15分16秒，締造全馬男子賽事新猷。台灣女將蘇鳳婷同樣馭風成功，突破80分鐘大關，以個人最佳1小時19分33秒，勇奪半程馬拉松后座。金門子弟兵何盡平術後復出，跑出1小時12分10秒，第四度於半馬封王。

金門子弟何盡平在金門馬拉松半馬封王。（大會提供）

47歲女將何慶燕跑出3小時04分56秒，締造國內二連霸成績。（記者卓佳萍攝）

何盡平去年3月左腳跟動刀，修復舊傷與阿基里斯腱，他透露，里約奧運過後，飽受傷痛所苦，一度很想退役，但家人、妻子很支持，讓他重返賽道追夢，明年適逢奧運年，他希望再踏上五環殿堂征途。

蘇鳳婷繼1月渣打馬拉松後，連兩個月刷新個人半馬最佳，談到教練許績勝與友人一路支持，她不禁激動落淚，下個月她將事隔3年再度挑戰全馬，期盼也能刷新個人最佳。

47歲何慶燕 國內2連后

全馬方面，內科上班族39歲吳昇蔚首度參加金門馬，跑出2小時45分44秒個人最佳成績，勇奪國內第一。47歲女將何慶燕則跑出3小時04分56秒締造國內二連霸。職業婦女何慶燕透露，自己有家庭、小孩，但不會輕易放棄跑步，她也鼓勵所有女性堅持、追逐自己的夢。

請繼續往下閱讀...

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/