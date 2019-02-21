多隊續追哈波 端看「薪」意

哈波（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕近兩年大聯盟自由球員市場簽約進度頗慢，今年外界則都在關注馬查多、哈波兩大指標球星。如今馬查多情定教士，將牽動哈波等眾球星歸屬，哈波的新合約能否又超越馬查多，也是一大焦點。

教士不排除通吃2大咖

哈波和馬查多同年，兩人也是2010年選秀會同梯，哈波是狀元郎、馬查多則是探花。如今，教士隊將馬查多納入麾下，也沒放棄哈波，頗有可能一次延攬該年選秀前3順位其中2人。據官網報導，教士隊和馬查多合約僅剩細節，也還沒退出哈波爭奪戰。

費城人隊追逐兩位球星已非新聞，但如今馬查多簽約也立下「公道價」，費城人能否開出相近、甚至超越10年3億美金的價碼，攸關哈波是否點頭。除了費城人隊，國民隊也有考慮簽回哈波，白襪、巨人也傳出對哈波有一定興趣。

請繼續往下閱讀...

白襪隊原先頗有信心和馬查多簽約，但提出的合約價碼卻不敵教士，只能徒呼負負，若提不出和教士相似合約給哈波，恐也難以簽下他。

對於馬查多，白襪隊總裁威廉斯無奈地說：「直到早上以前，我們一直認為我們已拿出最好的合約。」他還對媒體自嘲說：「我現在戴著墨鏡，所以你們才看不出我的眼神充滿震驚。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/