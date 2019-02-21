普門「雙十女孩」進化「雙廿」

普門陳芷英（右）繳22分、22籃板，率隊逆轉滬江。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求HBL女子組三連霸的普門中學，昨靠高二「雙十女孩」陳芷英繳22分、22籃板及7次阻攻驚人數據，率隊以71：68逆轉滬江高中，取得8強賽3連勝。

陳芷英繳22分、22籃板

陳芷英來自JHBL乙級台中雙十國中，上季以菜鳥身分征戰HBL甲級戰場，便展現極高領悟力，整季完成7次得分、籃板「雙十」，助普門締造霸業。

普門主帥廖哲億認為，同年齡的永仁高中鄭慧慈、南山高中陳昱潔、淡水商工王玥媞都是國中甲級選手，相較下陳芷英經驗稚嫩，希望愛將能保持不服輸態度持續進化，不能只當「雙十女孩」，本季每戰至少15分、15籃板才算及格。

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陳芷英在12強預賽與永仁之戰，完成生涯首次「雙廿」，當時十分開心；昨打出代表作，賽後卻愁眉苦臉，她說：「我們無法適應對手的碰撞，發生太多失誤，自己也沒能幫助到球隊。」

廖哲億認為，陳芷英最令人激賞之處是不在意個人數據好壞，只關心能否幫助球隊贏球，不過，希望這名潛力股能更有領袖氣質，在場上多開口提醒隊友，成為挑戰霸業的指標人物。

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