至少曾經好過 林瑋恩30歲轉情蒐

「咖啡小子」林瑋恩（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕年僅30歲的富邦悍將「咖啡小子」林瑋恩決定退役，球團安排他擔任情蒐人員，7年職業生涯劃下句點，他說，「雖然有一點遺憾，但至少曾經好過，也算滿足了。」

林瑋恩口中「曾經好過」是指2013年義大犀牛時期，當時沒沒無聞的他頂替胡金龍守游擊，先以短打強迫取分點成再見安打奪勝，接著多次上演「海豚撲」美技守備，加上打擊發揮不俗，人氣爆紅。

去年僅7場 出賽機會有限

林瑋恩回憶，2013年點成再見安打是自信的起點，外帶多次美技守備，這一年是他棒球人生打得最開心、最有信心的時候，無奈該年季中右腳踝韌帶撕裂傷，傷癒復出打擊手感冷卻，常撲接球導致手和肩膀受傷，他強調，「知道飛撲接球很傷身，但我不是明星球員，所以要比別人更拚。」

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內野守備功夫再好，但打擊不振，近年林瑋恩出賽數銳減，去年僅7場，成為邊緣人。「我覺得還可以打，但出賽機會真的有限。」林瑋恩說，今年開訓前他一直思考未來出路，最終決定不當球員，也跟鑼總陳連宏談過，「鑼總是希望我繼續打，但我心意已決。」

他認為，很多球員打職棒從沒好過，就此默默離開，至少他2013年曾吸引球迷目光，讓許多人記得，這樣就夠了。

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