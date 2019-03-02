新人王「翻船」 樂天傷了兩大將

樂天外野手田中和基受傷退場。（記者劉信德攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕上季勇奪太平洋聯盟新人王的樂天金鷲外野手田中和基，昨天在對桃猿交流賽第2場受傷退場，初步判斷只是腳踝挫傷，沒有傷及骨頭，也沒有腦震盪，今天隨隊返日後將由球團人員陪同，前往屬地仙台市的醫院接受檢查。

猿隊6局下趁樂天換投森雄大，狂攻1輪灌進5分以5：3超前，梁家榮擊出右外野深遠飛球，田中跑向全壘打牆等球彈回，因為腳步沒有踩好造成右腳踝「翻船」，奮力把球拋給隊友後倒地不起，兩隊防護員立即衝向右外野探視。

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田中一度站起，嘗試在防護員攙扶下走回休息區，移動一段距離後痛到無法再走，只好動用擔架抬離球場，樂天防護員審慎評估逾半小時，判斷只是腳踝挫傷，沒有傷及骨頭，先採取冰敷包紮治療，並未使用早已待命的救護車。

預定擔任第4棒DH的洋將布萊許，賽前練習時受傷，樂天臨時調整先發陣容，改由第3棒淺村榮斗打DH，第5棒洋將惠勒升至第4棒，山崎剛接替守二壘打第7棒。

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