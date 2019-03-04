大王連2場摃龜 昨應援曲出爐

王柏融（前排右三）等今年新加盟日本火腿的成員一起合影，昨「大王應援曲」也正式亮相，加油聲響徹札幌巨蛋。（取自日本火腿全球粉絲團）

〔記者羅志朋／綜合報導〕日職公辦熱身賽昨日本火腿對橫濱DeNA，火腿「大王」王柏融單場2支0，連同前役3支0，在主場札幌巨蛋連2場未敲安，公辦熱身賽累積打擊率降至1成43。

昨王柏融續扛第4棒、守左外野，首局一出局一、二壘有人，他遭對方先發左投今永昇太三振，這也是自辦加公辦熱身賽個人所吞首K，4局下2人再度交手，王柏融擊出右外野飛球遭接殺，隨即退場休息，最終兩隊0：0握手言和。

隨著王柏融加盟火腿，從自辦熱身賽就表現亮眼，他在北海道人氣也逐漸升溫，昨「大王應援曲」正式亮相，球迷隨鼓樂聲用中文吶喊「最強王！金牌王！最強金牌！柏融大王！」加油聲響徹札幌巨蛋。

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王柏融出場曲則選台灣男團「兄弟本色」的經典歌曲《Fly Out》，當他走上打擊區，伴隨歌聲「這樣太危險，飛太遠！」氣勢驚人，現場洋溢濃濃台味。

郭俊麟先發4局失2分

西武台灣投手郭俊麟昨先發，投4局用了70球，被敲5安，另有2K、1保送，失2分都是責失，無關勝敗，終場西武以4：10輸給廣島。

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