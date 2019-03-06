中職30年系列報導2》兩大沉痾 且戰且走了30年

1987年12月31日，「職棒推動委員會」成立，由棒協理事長唐盼盼（中）兼任主委，1989年10月23日，中華職業棒球聯盟正式成立，味全、三商、兄弟、統一成為第一批職棒球團；1990年3月17日，台灣棒球史上第一個職棒球季開打。（職棒雜誌提供）

1990年3月17日，中華職棒開打，第一批球隊為兄弟象、味全龍、統一獅、三商虎，當天4隊在台北市立棒球場（現在已改建為小巨蛋）一日兩戰，吸引滿場球迷，寫下台灣棒球歷史一頁。

台灣雖然成為亞洲繼日本、南韓後第3個有職棒的國家，由於當年在不確定的氛圍下開打，許多基礎條件沒到位就上路，光是場地與合約這兩項，30年來依舊且戰且走。

球隊專屬訓練場 登天難

首先是訓練場地，1988年7月29日職棒籌備會成立時，創始4隊都有專屬訓練場地，最積極的兄弟、味全各有龍潭球場、埔心球場，三商在幼獅工業區蓋練習球場，統一先借用台南球場，1991年啟用路竹訓練中心。

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從1993年首次增隊起，有專屬訓練球場不再是必要條件，30年後中職退回4隊規模，只剩中信兄弟在屏東有中國信託公益園區，其他3隊選擇「租屋」但不在乎夠不夠住，即便20年前兩度被中職摒於門外的聲寶，擁有自建林口球場的條件都比其他3隊強。

其次是合約，職棒成立時球員來源有限，為吸引業餘球員加入，聯盟開出第1年月薪3萬多至8萬元、第2年月薪漲跌幅不得超過20％、另設比賽獎金等條件，規定簽約球員必須打滿5年，但才打完第一個球季，兄弟象牛復興、周惠盛、黃榮貴、彭裕國、姚百川就因為不符戰力，成為中職第一批遭解約的球員，球團也加發6個月薪水做為補償。

球員合約發語權 落球團

球團在30年後的態度沒有太大改變，職業球員宛如自家公司員工，合約形同員工薪水單，薪資是最高機密不能公布，球團只要按月把前年薪資匯入球員帳戶，就具有球團自動續約的法律效力，至於薪資如何調整、何時調整，從元旦談到聖誕節才有結果也沒關係，現任球員工會理事長周思齊於聯盟新聘仲裁委員後提出薪資仲裁，能否改變30年的沉痾值得觀察。（記者徐正揚）

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