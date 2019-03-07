全英羽球公開賽》賽末點錯失關門 周天成爆冷出局

台灣「一哥」周天成昨在全英羽球公開賽首輪出師不利，爆冷不敵中國選手黃宇翔，連2年首輪止步。（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇「一哥」周天成昨在超級1000系列全英公開賽首輪出師不利，以14：21、21：16、22：24爆冷不敵中國選手黃宇翔，連2年首輪止步。

台灣男雙廖敏竣／蘇敬恆（右）昨在全英羽球公開賽首輪，擊敗南韓名將組合。（資料照）

26歲黃宇翔世界排名第23，排在中國男單「五哥」，先前周天成3次與其交手，天哥握有2勝1負，前一次是2017年中國賽，天哥3局勝出，但比賽中對手多次出小動作干擾節奏，引來網友撻伐。

周天成2016、2018年都於全英賽首輪止步，想擺脫魔咒的他昨天決勝局打得格外專注，但好不容易逼出賽末點，對方看似出界的關鍵球卻讓線審判定界內，該場地無鷹眼挑戰，天哥上前與主審爭取但失敗，錯失關門機會，隨後又因判斷錯誤，奉送賽末點給對手，加上回球出界，無緣拿下比賽。

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廖蘇配開門喜 擊退南韓名將

台灣男雙廖敏竣／蘇敬恆昨以21：17、21：14拍下重返南韓國家隊的李龍大／金基正，晉級次輪，去年廖／蘇於首輪擊敗中國張楠／劉成，有了好的開始，一路闖進8強，這次再度擊退名將組合，又是一個好的開始；另一組男雙盧敬堯／楊博涵首輪以21：12、16：21、16：21遭到大馬對手謝定峰／蘇偉譯逆轉。

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