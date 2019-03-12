中職30》勇壯、楓康「源自」肥料和保鮮膜

洋將「阿Q」（Jose Cano）就是大聯盟球星卡諾的父親 。（職棒雜誌提供）

命名搞「置入」 推銷球團產品

楓康曾2次贏得勝投王。（職棒雜誌提供）

勇壯是中職史上唯一百勝洋投和第1個千K投手。（職棒雜誌提供）

中職球團一度流行以母公司產品為洋將命名，舉凡餐飲店、鞋店、啤酒、香腸、洋芋片、肥料、保鮮膜、餅乾、超商、農藥、營養食品，都曾經出現在球場上。

「阿Q」取自泡麵 是卡諾父親

1992年季中統一獅網羅投手Jose Cano，也就是大聯盟球星卡諾的父親，以泡麵品牌「阿Q」為名，後來轉投味全龍，就改回接近原名的強龍。93年統一獅則簽下因為管理問題離開兄弟象的尼洛和投手Jose Nunez、野手Cesar Bernardo，分別以代理啤酒品牌「百威」、自家香腸品牌「滿漢」和洋芋片「波卡」為名在熱身賽出賽，不過，百威遭兄弟象抗議而未能正式加盟，聯盟並因此訂定洋隊離隊2年後才能再加盟中職的「尼洛條款」，滿漢和波卡因當時的統一獅董事長林蒼生認為這樣不尊重洋將，球季開打時更名為王漢和來旺。王漢當年以22勝創下中職單季最多勝紀錄，94、95年以防禦率2.08、1.88稱王，95年季後被日職大榮隊（軟銀隊前身）網羅。

1993年三商虎網羅投手Cesar Mejia和Rafael Valdez，分別命名為「巧福」和「全家福」，巧福當年在開幕戰完投擊敗兄弟象，是隊史唯一擔任開幕戰先發的洋投，球團也打出廣告，只要巧福拿下勝投，隔天全台三商巧福就打折優惠，不過，巧福出賽24場只有5勝9敗，季中遭到解約；以鞋店為名的全家福更只有1勝4敗、防禦率5.85的成績，同樣季中被解約。

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勇壯百勝 肥料大促銷

興農牛1997年網羅以肥料命名的「勇壯」、橫跨超市、保鮮膜、餅乾的「楓康」、農藥「黑金光」和營養食品「魚貝精」，勇壯效力興農牛長達8年，有7個球季勝投達到2位數，生涯108勝和1286次三振，是中職史上唯一百勝洋投和第1個千K投手，奪百勝時興農化學部還推出，慶祝100勝「勇壯系列」肥料大促銷活動，頗受農友歡迎；楓康曾2次贏得勝投王，2000年更以20勝和防禦率1.61奪得雙冠王，後來曾效力韓職，02年以19勝拿下勝投王。（記者吳清正）

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