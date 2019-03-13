獅上半季主題日 OB、洋將回娘家

統一獅公布上半季主題日。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今年適逢創隊30週年，繼公布專屬LOGO與年度口號「PROUD」後，再公布上半季5大主題日，3月底、6月初分別邀請隊史經典OB、最強洋將重回主場台南，中職各隊上半季主題日至此全部底定。

獅隊今年以「榮耀30系列」為主軸，3月24日主場開幕戰與3月30-31日「經典OB再現」，5月3-4日「女孩世代」，6月7-9日「傳奇洋將之夜」，分別邀請經典成員、當年洋將、啦啦隊學姊回到主場台南與球迷重溫美好回憶。

4月20-21日兄弟在天母、5月25-26日獅隊在台南，跨隊合作聯名主題日「傳統一戰」，屆時2隊將穿復古球衣重現職棒元年開打首戰；獅隊另一個聯名主題日是4月13-14日「2019統一獅Ｘ超人力霸王英雄」，是去年「超人力霸王主題派對」升級版。

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其他3隊上半季主題日為：

Lamigo桃猿：3月23-24日「征服的起點」、4月5-7日「征服童心」、4月20-21日「女兒國趴」、4月27-28日「滑移百變趴」、5月11-12日「YOKOSO桃猿」、5月31日與6月12日「新光動紫趴」、6月15-16日「文青趴」。

富邦悍將：4月5-7日「家年華」、4月27-28日「重裝上陣」、5月11-12日「Besties閨密日常」、5月25-26日「飢餓遊戲」、6月15-16日「悍將中學運動會XVIII」。

中信兄弟：3月26-31日「台中兄弟」、4月20-21日「傳統一戰」、5月4-5日「忠心兄弟」、5月18-19日「戀與女孩」、6月1-2日「GATE B835」、6月7-9日「浪花兄弟」。

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