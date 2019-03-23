SBL》梅奧有妻助陣 不敵台啤強灌

達欣梅奧的妻子也到場觀戰。 （記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕達欣昨舉行本季SBL首個主場日，現場發給進場球迷大型的梅奧海報，梅奧老婆親赴現場加油，梅奧也用好表現回應，攻下全隊最高26分，外加8助攻和6抄截，可惜獨木難撐大廈，終場達欣82：99不敵台啤。

台啤塞瑟夫（左）與達欣麥克連（右）搶奪籃板球。 （記者黃耀徵攝）

塞瑟夫砍32分 助隊保住龍座

達欣本季戰績滑落至15勝17敗，暫居第5，賽前碰上台啤僅1勝5敗，對璞園更是6場全輸。教練范耿祥坦言，季後賽首輪最不想遇到璞園，他認為，「璞園和台啤擅打快節奏，我們總是追在對手後面跑，下半場體力耗盡，才會打得如此辛苦。」

梅奧場均貢獻超過22分，有機會挑戰年度得分王，他表示，「我不會在意個人紀錄，但球隊遇到傷兵問題，希望能在季後賽前全員康復，爭取最好表現。」

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達欣蘇翊傑前一場因揮拳事件遭禁賽，昨又傳出膝傷本週都將缺席；林宜輝昨撞傷肩膀退場，要再做進一步檢查才能確認傷勢。

211公分的台啤塞瑟夫是本季最高洋將，但外線火力凶猛，昨豪取全場最高32分，其中三分球5投4中，讓達欣防守疲於奔命。主帥周俊三表示，塞瑟夫具有內線牽制力，若外線也能發揮，全隊攻勢將更活絡。

台啤奪下本季第21勝，再度以半場勝差超越富邦勇士獨居龍頭。周俊三表示，「不會挑季後賽對手，會全力搶下例行賽前兩名。」

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