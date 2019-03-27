拓荒者折損大將 晉季後賽不開心

諾基奇（左）昨攻下拓荒者最高32分，卻在延長賽時摔倒骨折。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕拓荒者昨歷經二度延長後，以148：144擊敗籃網，收下4連勝，成為西部第4支晉級季後賽球隊，但主力中鋒諾基奇卻在比賽中受重傷，左腿變形的畫面令人怵目驚心，實在難以開心慶祝。

諾基奇被扶上擔架送醫，本季也宣告提前報銷。（美聯社）

左腿骨折 諾基奇提前報銷

諾基奇此役發揮出色，拿下全隊最高32分，外帶16籃板、5助攻、4阻攻的全方位表現；豈料延長賽剩下2分多鐘爭搶籃板時，諾基奇著地時打滑，造成左小腿大拐，面露痛苦表情，場上的球員及球迷無不低頭祈禱，離場時更起立鼓掌替他打氣。

里拉德談及當時的情況臉色凝重，「這讓我胃痛，當我走過去時，我看到有人很快地轉身走開，然後我就看到他的腿。」他想起P.喬治5年前參加美國隊訓練營的慘案，「我當時也有這種感覺，真的不希望這種事情發生。」

見到諾基奇倒地，小柯瑞沉重表示，「其實當下真的很難過，差點無法繼續打下去，這場勝利得獻給他。」

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總教練史托茲以「具毀滅性」形容諾基奇的傷勢，經檢查後為左腿脛骨和腓骨開放性骨折，本季確定提前報銷，也讓拓荒者季後賽之路蒙上陰影。

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