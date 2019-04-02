專家解析》塞瑟夫打法全面 不輕易犯規

米歇爾協防力強。（資料照）

泰山高中教練：陳志忠

塞瑟夫打法全面。（資料照）

賈西亞帶動全隊進攻。（資料照）

最佳洋將：塞瑟夫

塞瑟夫擁有全聯盟最高211公分的身高，且打法全面，能內能外，三分球命中率超過4成，是台啤戰績翻轉的靈魂人物。另外，我認為塞瑟夫情緒控管、解讀比賽的能力都很出色，冷靜的個性不輕易陷入犯規麻煩，本季也從未5犯畢業，是本季最佳洋將的大熱門。

米歇爾拚勁足 協防力極佳

資深球評：高景炎

最佳洋將：米歇爾

本季在雙洋將的制度下，幾乎沒有單一洋將能主宰整場比賽，取而代之的是洋將與團隊間的配合，產生了良好化學效應，才是貢獻度最佳的外援。富邦勇士米歇爾與賈西亞無私的球風，也成就隊史第一次在例行賽封王。我認為米歇爾是全聯盟防守最具威脅性的球員，拚勁十足，協防能力極佳，進攻也願意衝搶進攻籃板，替球隊製造更多的機會，有機會在最佳洋將爭奪戰中，脫穎而出。

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賈西亞帶動進攻 破壞力十足

前達欣總教練：邱大宗

最佳洋將：賈西亞

論個人進攻能力，我認為夏普和梅奧是SBL最出色的球員，但不能幫助球隊贏得更多的勝利，就不符合最佳洋將的資格。賈西亞和米歇爾搭配得宜，同時帶動本土球員的進攻，都是很好的人選。兩人若要分出高下，賈西亞略勝一籌，貢獻度較米歇爾全面，且破壞力十足，是我心中的最佳洋將。（教練、球評口述，記者廖聿偉整理）

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