最佳洋將5搶1 競爭白熱化

強森資歷顯赫。（資料照）

SBL進入最後一週賽程，排名也大致底定。第16季首度採用雙洋將制，7隊總共已登錄多達32名洋將（包含轉隊），最佳洋將之爭空前激烈，進入戰國時代，目前呼聲最高的包含NBA等級的達欣梅奧和璞園強森，以及富邦勇士米歇爾、賈西亞和台啤塞瑟夫，《自由體育》邀請資深教練和球評，一同解析，到底誰是本季的最佳洋將？

梅奧擁有NBA資歷。（資料照）

最佳洋將之爭

〔記者廖聿偉／台北報導〕本季洋將更換率高居史上第1，其中只有台啤與達欣整季並未進行洋將更替，其餘5隊都至少登錄過4人以上。實施雙洋將後，讓外援類型更多元，不再像過去幾季幾乎都是高大中鋒的天下，本季最佳洋將之爭也進入白熱化，形成5搶1的局面。

富邦勇士隊史首次登上例行賽第1，陣中洋將米歇爾和賈西亞功不可沒。兩人聯手後率隊打出19勝5敗的成績，勇士也從第4名一路衝上龍頭，兩人都是本季最佳洋將大熱門。

賈西亞場均攻下19.2分和11.6籃板，帳面數據都優於米歇爾，但由於季中才加盟，出賽數比米歇爾少了7場，成為競爭最佳洋將的最大劣勢。

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上季吊車尾晉級季後賽的台啤，本季起用歐陸洋將後大翻身，其中烏克蘭籍的塞瑟夫，內外兼備，場均貢獻18.2分和10.2籃板，三分球命中率高達40.2%，高居洋將第2，總教練周俊三也盛讚，塞瑟夫的牽制力強，能吸引對手包夾，製造隊友外線空檔；當球隊遇到亂流，也能成為最穩定的得分點。

NBA資歷 梅奧、強森看好

達欣梅奧和璞園強森兩人皆擁有NBA顯赫的資歷，單打技巧和得分能力皆是聯盟翹楚，其中強森場均貢獻22.4分，僅次於已離台的桑尼，排名第2，梅奧22.1分，則排名第3，但所屬球隊戰績不夠出色，成為競選最佳洋將的絆腳石。

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