問鼎年度MVP 蔣淯安︰拿冠軍最重要

蔣淯安（記者簡榮豐攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤主控「小安」蔣淯安昨出席Under Armour新品宣傳會，難得與其他單項運動選手齊聚一堂，小安表示，很佩服他們擁有強大抗壓性，是很值得自己學習的地方。

蔣淯安本季繳出亮眼成績，場均12.3分、3籃板、4.5助攻，得分和助攻都寫下新高，他說：「擔任隊長後，不僅要把球打好，還得帶領球隊，成為其他隊友和教練溝通的橋樑。」他認為，這份責任成為刺激他不斷進步的動力。

至於外界看好他能問鼎年度MVP，蔣淯安笑說，一切順其自然，把自己的角色扮演好，幫助球隊準備季後賽，能夠拿下冠軍才是最重要的。

請繼續往下閱讀...

台啤今年例行賽以21勝15負拿下第2名，季後賽首輪將輪空，蔣淯安認為，輪空的時間是關鍵，「畢竟首輪有打的球隊可以調整得更快，因此我們必須更積極，把狀況持續提升。」

難得有機會和其他項目選手交流，蔣淯安表示，很佩服個人項目的選手，能有如此強大的抗壓性，「代表國家出去比賽，背負大家的期待，壓力真的很大，所以很佩服他們。」小安表示，過去也有入選國家隊的經驗，不過籃球是團隊運動，壓力相對不會這麼大，想多向他們學習。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/