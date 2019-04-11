許基宏卡位 用棒子衝聲量

許基宏（記者黃耀徵攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟新洋砲里迪報到，總教練伯納已表示，若里迪先發預計會鎮守三壘，可能首當其衝受到影響的，就是開季後才登上一軍的許基宏。許基宏自一軍首戰敲安當英雄後，打擊狀況起伏，昨單場則是擊出雙安，稍稍終止低潮。

由於守備位置相同，賽前許基宏和里迪一起在三壘練習守備，兩人有說有笑，許基宏還教了里迪幾句中文。

不過，面對隊內競爭和可能的角色轉換，許基宏也有了心理準備，他說：「競爭本來就一定會有，不因洋將與否有改變，我們是一個團隊，自然贏球為重。我還是會做好該做的準備，就看教練怎麼調度，無論先發或代打，該努力的都一樣去做。」

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昨賽前，許基宏28打席僅2支安打進帳，單場雙安後，許基宏的打擊率小幅回升至1成54，帳面上仍是有些低迷的成績，不過他說，近期擊球感覺其實不差，「帳面上成績雖然不好看，但內容大多是可以接受的，只是有時候球運可能欠佳，倒不會因此刻意去在意。」

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