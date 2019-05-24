年度最佳防守第一隊 字母哥、布雷德索首度入選

NBA年度防守第一隊

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA昨天公布年度防守第1、2隊陣容，「字母哥」亞德托昆波首度躋身第1隊，布雷德索的表現也獲得肯定，公鹿無愧身為聯盟防守強隊，這是他們暌違33年後首次有2人入選第1隊。

「字母哥」亞德托昆波首度入選最佳防守球隊。（資料照）

布雷德索首度入選最佳防守球隊。（資料照）

戈貝爾連3屆入選

去年拿下年度最佳防守球員的爵士戈貝爾，本季指標數依然排在聯盟前段班，例行賽場均12.9個籃板列第4、2.3次阻攻排第3，獲得97張第1隊選票、總分196分最高，連3屆入選年度防守第1隊。

雷霆P.喬治以總分195分居次，暌違5年後再度入選第1隊，亞德托昆波曾在2017年入選第2隊，今年以193分排第3；塞爾提克隊史馬特及布雷德索都是生涯首度入選最佳防守球隊。

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年度第2隊入選球員依序是：七六人中鋒恩比德、勇士前鋒D.格林、暴龍前鋒雷納德、鵜鶘後衛J.哈勒戴、勇士後衛K.湯普森。

聯盟公布票選結果，火箭防守悍將P.J.塔克堪稱最大遺珠，他以1分之差不敵雷納德落選，儘管他對獎項並不以為意，但保羅為他抱不平，「你們得好好看比賽，不是只看統計表，他的出色防守是數字無法體現的。」

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