「牛」刀小試 蠻牛搶紅土第12冠

納達爾在法網首戰輕鬆開胡。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」無愧為紅土之王，法國網球公開賽「牛」刀小試，6：2、6：1、6：3輕取會外賽殺入的德國對手漢夫曼，第2種子納達爾輕鬆開胡，也朝紅土大滿貫第12冠邁出第一步。

納達爾坐擁17座四大賽男單金盃，僅次於20冠獨走的瑞士傳奇費德爾，其中11冠來自他最擅長的法網紅土，持續改寫歷史紀錄，而先前在羅馬強壓塞爾維亞世界球王喬科維奇掄元，更令32歲的「蠻牛」對法網三連霸增添信心。

昨巴黎羅蘭加洛斯首戰排名180的漢夫曼，納達爾招牌左手上旋球發威，底線壓制法網會內初體驗的27歲高大對手，2小時內直落三奏捷，「第一場總是辛苦，所以贏球特別開心，何況這裡對我意義重大。」次輪「蠻牛」對上同樣會外晉級的德國黑馬馬登。

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台將方面，謝淑薇躋身女單25種子，首戰「瑞士二姊」格魯比琪；女雙小薇與捷克史崔可娃榮膺第3種子，遭遇美國組合桑琪絲／穆罕默德；至於謝淑薇的弟弟謝政鵬，則和印尼朗卡特首度男雙出擊，台灣時間今傍晚約5時對上16種子美國克萊吉塞克／紐西蘭席塔克。詹詠然／詹皓晴排女雙第8種子，首戰烏克蘭柯伊洛娃／俄國加絲帕瑞安。

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