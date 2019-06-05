3億男首碰頭 馬查多轟倒哈波

教士馬查多昨敲底定勝負的滿貫彈。（美聯社）

兩人8支1 就是滿貫彈

費城人哈波昨4打數0安打，被判三振後還與主審發生爭執。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕季前都拿到3億美元大合約的馬查多、哈波，昨天首次同場出賽，兩人合計8個打數僅有1支安打，卻是馬查多底定勝負的滿貫彈，教士靠他這驚天一棒，6局下鯨吞7分，以8：2擊敗費城人。

這場是教士、費城人本季首次交手，前5局1：1平手，教士6局下重啟攻勢，金斯勒1出局後擊出二壘安打，助教士2：1超前，奈勒補上安打追加2分，馬查多2出局後抓第1球出手，本季第10轟出爐。

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馬查多4次打擊只有這支安打，既把比數擴大到8：1，也中止個人連續15打數無安打，除了2012年菜鳥球季，他連續7季全壘打達到2位數，而這發滿貫彈正好打向哈波的管區，哈波只能目送球飛越頭頂。

馬查多最近10次碰上得點圈有2名跑者，不曾敲過安打還被三振6次，他指出，當得點圈有2名跑者時，他很難等到想打的球，終於做出完美揮擊，且是發滿貫彈，還幫球隊贏球，感覺真棒。

哈波本季慘吞79K居首

哈波4打數0安打相形失色，8局上被判三振後還與主審發生爭執，本季被三振79次是大聯盟最多，近4場16打數僅有2支安打，打擊率降至2成43。馬查多表示，兩人今年都找到新球隊，只是賽前沒機會聊聊。

馬查多、哈波是去年季後自由球員市場最大咖，季前各以10年3億美元、13年3.3億美元加盟教士、費城人，兩人合約總值約台幣200億，差不多是107年度花蓮縣年度總預算，比苗栗縣、新竹市、基隆市、台東縣、嘉義市等縣市還多。

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