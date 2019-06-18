劉錚專訪》CBA生存術 小飛人變防守大鎖

劉錚分享在CBA奮鬥的心路歷程。（記者陳志曲攝）

記者吳孟儒專題報導

劉錚的進攻能力不在話下，但近年在CBA戰場上所展現的防守韌性讓人印象深刻，他認為自己經過CBA的洗禮，確實成長不少，「我現在更知道自己在幹嘛，完成球隊賦予的任務。」

扮防守大將 場均有10.2分

劉錚本季場均得分達10.2分，刷新轉戰中國後的新高，另有3.6籃板、2抄截，「我在球隊的功用就是去防其他隊的外援，儘量阻止他們得分。」前NBA球員、現效力上海大鯊魚的「寂寞大神」佛雷狄特，本季場均得分高達36分，都曾栽在他手上，在主場球迷面前挨了火鍋。

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「其實佛雷狄特的得分能力真的很強，其他隊也有很多得分爆量的球員。」劉錚表示，「能將他們每場40分降到20分，就是成功了。」

不靠身體碰撞 靠敏捷速度

劉錚堪稱廣廈最強防守專家，也因場上競爭激烈，身體接觸不少，但他自豪地說，「其實還好，我在場上不是靠身體碰撞，而是以敏捷、快速為主，所以他們應該碰不到我。」

事實上，劉錚在去年冠軍賽，就因和中國明星控衛郭艾倫爭搶球權打出火氣，險些爆發衝突，賽後遭中國網友圍剿，「那時候他們灌爆我微博，反正我也沒在用了。」甚至有球迷「翻牆」跑到IG留言，他苦笑：「這種事情真的難免，反正場上的事情，就在場上解決。」

劉錚與廣廈簽下「2+2」合約，去年執行球隊選項，今年將邁入最後一個賽季，他期許自己表現能更穩定，打出身價，有好表現就不用擔心合約問題。

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