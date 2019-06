劉錚專訪》「刻」劃名言 「刺」激自己更好

劉錚將廣廈隊徽的獅子刺在左手。(記者陳志曲攝)

劉錚除了精湛球技外,身上的刺青也別具意義,胸前的天使翅膀圖案更一舉躍上國際籃總(FIBA)官網。對他來說,刺青不僅是一種潮流,也象徵他的籃球哲學。

劉錚的刺青其實暗藏玄機,他將NBA球星的經典名言印在胸膛;「籃球大帝」喬丹曾說過,「我可以接受失敗,每個人都會在某些事情上挫敗,但我無法接受不嘗試。」(I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.)

另一段是湖人傳奇布萊恩的勵志金句,「每件負面的事、壓力及挑戰,對我來說都是個讓我成長的機會。」(Everything negative - pressure, challenges - is all an opportunity for me to rise.)

劉錚笑說,其實刺青是覺得很有趣,且印在胸前也更「刻骨銘心」;值得一提的是,他在2017年代表台灣男籃出賽時,更因此成為亞洲盃的另類焦點。

不僅如此,劉錚在左手也刺上懷錶配玫瑰的新圖案,時時刻刻提醒自己「時間就是金錢」,至於霸氣獅圖則是象徵CBA所屬球隊廣廈的猛獅隊徽。(記者吳孟儒)

