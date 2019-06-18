劉錚專訪》「刻」劃名言 「刺」激自己更好

劉錚將廣廈隊徽的獅子刺在左手。（記者陳志曲攝）

劉錚除了精湛球技外，身上的刺青也別具意義，胸前的天使翅膀圖案更一舉躍上國際籃總（FIBA）官網。對他來說，刺青不僅是一種潮流，也象徵他的籃球哲學。

劉錚的刺青其實暗藏玄機，他將NBA球星的經典名言印在胸膛；「籃球大帝」喬丹曾說過，「我可以接受失敗，每個人都會在某些事情上挫敗，但我無法接受不嘗試。」（I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.）

另一段是湖人傳奇布萊恩的勵志金句，「每件負面的事、壓力及挑戰，對我來說都是個讓我成長的機會。」（Everything negative - pressure, challenges - is all an opportunity for me to rise.）

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劉錚笑說，其實刺青是覺得很有趣，且印在胸前也更「刻骨銘心」；值得一提的是，他在2017年代表台灣男籃出賽時，更因此成為亞洲盃的另類焦點。

不僅如此，劉錚在左手也刺上懷錶配玫瑰的新圖案，時時刻刻提醒自己「時間就是金錢」，至於霸氣獅圖則是象徵CBA所屬球隊廣廈的猛獅隊徽。（記者吳孟儒）

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