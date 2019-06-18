劉錚專訪》「飛獸連線」下片 劉錚心中有憾

林志傑（左）離開廣廈，讓劉錚心裡有遺憾。（資料照，記者廖聿偉攝）

「小飛人」劉錚2016年助台啤拿下SBL冠軍後，與CBA浙江廣廈達成協議，正式展開西進之旅，經過3個球季的淬鍊，心態與球技都更加成熟，和偶像「野獸」林志傑同隊，也讓他受益匪淺，但他心中仍有遺憾。

赴中很適應 謝林志傑照顧

劉錚坦言，一開始腦中不斷想像CBA的模樣，「我那時想像中的中國聯賽，就是個身體碰撞很多，球員都很強壯的地方。」他靦腆笑說，「其實真的到了球場後，也發現確實是這麼一回事。」

劉錚表示，很多人可能不習慣中國的食物很「重鹹」，但他剛好很喜歡，所以口味還滿合，「日常生活倒還好，而且剛好傑哥也在這邊，真的照顧我很多。」

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本想和林志傑聯手奪冠

劉錚透露，起初確實不太適應，融入新球隊的戰術體系得花時間，加上過去在台啤一向是「一球在手」，擁有無限開火權，但到了廣廈幾乎是到其他外援手上，「我剛開始真的滿不解，也很不習慣。」

還好有林志傑的幫助及提點，才漸漸進入狀況，悟出無球跑動的打法，劉錚說，「從傑哥身上我學習到很多，也看到他在廣廈證明自己，希望我也行。」

劉錚表示，起初來到廣廈時，心中早已設下想與傑哥一起奪冠的目標，如今傑哥確定離隊，他還因手傷提前報銷，未能參與傑哥的最後一舞，「飛獸連線」成為絕響，他說：「很可惜，我沒能在他最後一年一起打到最後，而且有機會朝總冠軍邁進，惜未能如願以償。」（記者吳孟儒）

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