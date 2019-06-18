劉錚專訪》赴中淘金送「錚」言 ：「先證明自己」

劉錚是CBA廣廈隊的防守大將。（記者陳志曲攝）

SBL超級籃球聯賽第16季結束，包括本季年度最有價值球員蔣淯安在內，共10名球員挑戰中國男籃聯賽（NBL），能否以此做為叩關CBA的跳板，劉錚認為，適時展現自己是最大關鍵。

NBL在中國是僅次於CBA的籃球聯賽，由於球季開打時間剛好與SBL錯開，台啤蔣淯安、李愷諺，金酒于煥亞、盧冠軒，達欣黃鎮、宋宇軒、呂濟而等7名現役球員，於季後到中國市場淘金；李漢昇於大學畢業後也留在NBL打拚，林明毅和高國強也希望藉此機會賺取經驗。

看好蔣淯安 有機會挑戰CBA

過去就有不少台灣球員征戰NBL，田壘在2014年打廣西威壯隊，靠著出色好表現開啟加盟CBA天津榮鋼的大門。劉錚不諱言這是個管道，但首要得繳出好表現，「過了體測第一關後，他們還有其他關卡，得展現出自己的特色，把自己該做的事做好，看看球隊需要什麼樣的幫助，能否達成球隊給的任務也很重要。」

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以現階段而言，劉錚認為蔣淯安是最有機會成為下一位進軍CBA的台灣球員，他在本季打出生涯年，例行賽場均有12.3分、3籃板及4.5助攻，得分、助攻都創個人歷年最佳，惜未能助台啤封王。劉錚說：「他得繳出表現，我當初是拿到冠軍才出去。」（記者吳孟儒）

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