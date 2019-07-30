U12世界盃》首打席開轟 台灣隊長釋壓了

「台灣隊長」黃天賜首局轟出全壘打。 （記者龔乃玠攝）

全隊15安 提前扣倒捷克

U12世界盃台灣隊先發投手郭宸安。（記者龔乃玠攝）

台灣隊余硯誠5局上轟完全壘打，5局下投1局無失分。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕前天輸給日本隊後難過落淚，U12世界盃棒球賽台灣隊長黃天賜在返回飯店的路途中，反覆思索為何在打擊區上亂了調。後來他想通了，其實自己手中的棒子從來就不是問題。

黃天賜昨天對捷克隊首打席就轟出全壘打，一掃抗日失敗陰霾，台灣隊全場掃出15支安打，余硯誠也開轟，提前5局以16：0扣倒捷克隊，台灣隊預賽戰績3勝1負，在A組僅次於4連勝的日本隊。黃天賜說：「這轟有釋放壓力的感覺。」

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對日吞敗仗耿耿於懷

黃天賜落淚

黃天賜耿耿於懷的是對日本6局下最後反攻，身為該局首名打者，只要上壘就能帶給對手壓力，最後卻吞下三振，「我沒能上壘，很難過。」

黃天賜悶在遊覽車上沉思，江庭毅卻扮演「心靈捕手」，跑到他旁邊搔癢，對他說冷笑話，「笑話太冷，我笑不出來，但他自己在那邊笑。」不過，一抵達飯店，他就不再想過去種種，「反正隔天還是要打！」

總教練李國強認為，球員沒有因為輸給日本隊就喪失信心，「100公尺剛起跑，不能因一次跌倒就放棄。」昨天以大比分擊敗捷克隊，他集合球員說：「你看，捷克隊感覺很想跟強隊比賽，輸了還是很享受，這就是你們要學習的地方。」

台灣隊今天對上0勝4負的斐濟隊預計能輕鬆過關，李國強計畫找尋更多複賽可用之兵，他認為，像蔡韋辰近2戰就有把握機會，「我們擊球率有提高，這是好現象，相信後面比賽會很精彩。」

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