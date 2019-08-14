「拳」力備戰奧運 林郁婷學會挨打

林郁婷（左）本週將出席台北城市盃拳擊賽。（記者廖聿偉攝）

將參加城市盃 以戰代訓

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣拳擊女將林郁婷本週將出席台北城市盃拳擊賽，以賽代訓。昨在台北鷹雄拳擊館揮汗練拳，她表示，第一次參加城市盃很期待，希望能藉由比賽調整，備戰10月的世界盃和明年的奧運資格賽。

林郁婷去年雅加達亞運奪銅，之後再斬獲世錦賽金牌。今年陸續拿下亞錦賽和全大運金牌，狀況處於巔峰，她透露，「四年前在奧運資格賽落敗，還曾萌生退意；但現在比之前更有信心，體能和技術都進步很多，盼明年能一圓奧運夢。」

跳級新挑戰 適應新對手

由於本屆奧運增設2個女子量級，林郁婷也從亞運的51公斤級跳升至57公斤級，她說，「很適應現在的體重，但跳量級後，所有對手都不一樣，還需要時間了解主要對手的習性，尤其歐美選手的打法跟亞洲很不同，必須儘快突破，才有機會在奧運奪牌。」

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23歲的林郁婷國小參加田徑隊，跳高、跳遠和短跑等項目都接觸過，但成績並不突出，國一才開始練拳擊。她說，「剛開始家人很反對，認為拳擊很危險，也怕我受傷，但我用成績說服他們；很慶幸堅持下來，若生命少了拳擊，那就不是真正的林郁婷。」

「在出拳攻擊之前，要先學會挨打」。林郁婷解釋，以前曾在訓練時被打到下巴，當下眼冒金星，很多天都無法進食，因此更明白防守、保護自己的重要性。

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