城市盃拳擊賽》雙后擊退中國 台灣擒7金

林郁婷（藍）在60公斤級擊敗中國李梓庄封后。 （記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第9屆台北城市盃拳擊邀請賽昨落幕，去年亞運銅牌女將林郁婷和黃筱雯，皆擊敗中國選手封后；總計本屆台灣代表隊共拿下7面金牌，傲視群雄。

黃筱雯（紅）擊敗中國王少鳳封后。（記者廖聿偉攝）

黃筱雯揮別骨裂陰霾

黃筱雯去年替台灣拿下暌違48年的亞運獎牌，可惜準決賽右腳骨裂，無緣增添獎牌成色。經過長達半年的關機休養和復健，直到今年4月的亞錦賽才找回身手，拿下銀牌，如今在城市盃擊敗中國王少鳳奪冠，讓她對於奧運門票增添不少信心。

教練劉宗泰透露，「亞運骨裂對黃筱雯打擊很大，傷癒復出後，完全抓不到節奏，動作甚至像門外漢，所幸憑堅強意志力，才逐漸找回昔日身手。」

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身高177公分的黃筱雯，在亞運參加57公斤級，但運科團隊評估其肌力較不足，奧運打57較吃力，因此考慮降至51公斤級。劉宗泰說，「我們會在年底做出決定，但10月的世錦賽會先參加54公斤級，既能避免對手情蒐，也不用太早調整體重，影響生理平衡。」

林郁婷備戰世錦賽

林郁婷昨在60公斤級擊敗中國李梓庄，順利將金牌留在台灣，接下來將備戰世錦賽，在1月奧運亞洲區資格賽前，將狀況調整至巔峰。

林郁婷透露，「7月底才結束泰國公開賽，身體仍處於疲勞期，所幸城市盃發揮得還不錯，才能拿下冠軍。之後將赴南韓和英國移訓，教練希望我能提前適應歐、美國家的打法，才有機會在世錦賽和奧運拿牌。」

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