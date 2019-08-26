陳晨威「轉運手」 猿中止4連敗

陳晨威昨打下關鍵2分險勝兄弟，幫助桃猿中止4連敗。（記者廖耀東攝）

兄弟只靠王勝偉 轟回1分

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟雖把連續全壘打場次推進到6場，卻只靠王勝偉本季第10轟拿到1分，Lamigo桃猿靠換投時機掌握得宜，配合陳晨威打下關鍵2分，以2：1險勝兄弟，中止4連敗，戰況緊繃到連總教練洪一中也直呼「連我都冒汗了！」

桃猿因應6連戰讓李茲「投1休4」出賽，前5局僅挨2安無失分，6局下2出局後，先挨安打再連投2保送搞成滿壘，洪總決定換葉家淇接手，連飆3個151公里起跳的速球，讓代打彭政閔擊成外野飛球出局，化解桃猿最大的失分危機。

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李茲摘下單週第2勝，以13勝坐穩勝投王。

滿壘換投 葉家淇解決恰恰

洪總指出，那次換投確實很關鍵，李茲球路有點偏高，球數也破百到109球，若這週只投1場，可能讓他續投，但他已投第2場，過90球後就想換掉，偏偏那局一直解決不了，能守住是運氣不錯，「他們換恰恰代打，也打得不錯，只是打到我們的守備站位。」

險勝兄弟 洪總緊張到冒汗！

洪總認為，球隊最近吞下4連敗，主要是攻擊不是很理想，被三振數也很多，這場雖然只得2分，還好投手群能夠守住，因為是1分差，不到最後一刻都不確定哪隊會贏，「這場好看，不要說觀眾，連我都冒汗了！真的很緊張。」

陳晨威單場2安都打在重要時刻，各於3局上、7局上送回陽耀勳、林承飛，他表示，很高興幫助球隊中止連敗，希望能把勝利的氣勢延續下去，6局下看到彭政閔把球打來，當下有點緊張，能接到是瞬間反應，站位也先稍微靠右，「家淇是左投，球速又很快，往右邊打的機率比較高。」

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