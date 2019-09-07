苦戰3局勝出 周天成今搶決賽門票

周天成昨和馬來西亞詹俊為大戰3局，最終驚險勝出。（記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，昨在台北羽球公開賽8強戰，以21：11、15：21、21：17力退馬來西亞詹俊為，今天將和世界排名34的印尼好手雷斯塔維托爭奪男單決賽門票。

中華台北羽球公開賽6日賽程，台灣選手李洋、王齊麟晉級4強。（記者方賓照攝）

面對22歲的詹俊為，周天成首局雖輕鬆搶下，後兩局卻陷入苦戰，他說：「對手的爆發力很強，防守上也造成我一些困擾。」小天前3輪兩度被對手逼進決勝局，他認為，年輕選手技術上雖差一點，但很有衝勁，也會刺激他更積極。

周天成表示，「這些比賽過程，都能成為備戰東京奧運的養分。」他目前仍沒有教練，但如果做得好，會一直持續下去。

請繼續往下閱讀...

今迎戰雷斯塔維托

世界排名65的呂家弘在8強以13：21、19：21不敵日本的渡邊航貴，中止對戰2連勝。他坦言，第2局後面太急，成了落敗主因，「自己在攻擊方面得再加強，若多拍來回攻不下來，節奏容易亂掉。」

麟洋配 闖進4強

雙打方面，「麟洋配」王齊麟／李洋以21：17、25：23拍下日本古賀輝／齋藤太一，4強戰將碰上南韓催率圭／徐承宰，雙方過去3度交手，「麟洋配」以1勝2負略居下風。

王齊麟／李洋今年在奧爾良大師賽大戰3局後擊退古賀輝／齋藤太一，昨天再度交鋒，李洋絲毫不敢大意，「對手很有韌性，很謝謝觀眾的吶喊助威。」由於第2局末出現誤判，讓對手率先搶下局點，但也激起兩人想贏的決心，「被誤判失了這1分，我覺得一定要討回來。」

混雙方面，李哲輝／許雅晴以15：21、12：21不敵世界排名第6的南韓蔡侑玎／徐承宰，止步8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法