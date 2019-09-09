華南金守護台灣少棒 連8年獲體育推手獎

108年華南金控盃全國少棒錦標賽遴選的台灣隊，成功將世界盃冠軍獎盃留在台灣。（主辦單位提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕教育部體育署108年度「體育推手獎」日前在台北維多麗亞酒店舉行頒獎典禮，為表達重視國家體育推展，副總統陳建仁親臨會場致詞，並頒發獎項給推展有功的機構；推動國內體育活動不遺餘力的華南金控，今年連續第8年獲得「體育推手獎」肯定，更連續3次同時獲得該獎項贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類銅質獎等3大獎項，由總經理羅寶珠出席受獎。

華南銀加碼贊助台灣男足出戰卡達世界盃亞洲區資格賽。圖中為教育部體育署主任秘書葉丁鵬（右五）、足協理事長邱義仁（右四）、華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（左五）。（主辦單位提供）

一球圓一夢 華南金控獲頒教育部體育署108年度「體育推手獎」贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類銅質獎，由副總統陳建仁（左）親自頒獎，華南金控總經理羅寶珠（右）代表受獎。（華南金控提供）

守護您的棒球夢

棒球是台灣的國球，少棒是棒球運動的基礎，華南金控自2007年起整合集團資源，與中華棒協合力推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，迄今邁入第13年，期間舉辦過多場基層棒球訓練營，並捐助經費及球具給全台基層棒球學校的少棒、青少棒球隊，透過持之以恆的扎根工作，為國家培育出更多棒球新秀。

華南金控每年冠名舉辦全國少棒和青少棒錦標賽，歷屆遴選出來的台灣代表隊，在國際賽事中都有很好的成績表現。華南金控也長期支持國內舉辦各級國際棒球賽事，提供台灣隊參賽經費及資源，例如今年華南金控連續第5屆贊助世界盃少棒錦標賽在台灣舉行，並由華南金控盃少棒賽所遴選的台灣隊成功奪得世界冠軍，讓世界看見台灣！

自2018年起，華南金控攜手美國職棒大聯盟舉辦「MLB CUP Taiwan」賽事，邀請國內10歲以下小球員參與，這也是國內唯一由美國職棒大聯盟認證舉辦的賽事，並將長期舉辦的圓夢棒球營，結合美國職棒大聯盟資源，擴大舉辦「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，透過MLB的專業示範與指導，開啟孩子們的國際視野。

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多元化推動體育

贊助體操拚東奧

自2017年起，華南金控也贊助體操選手李智凱、黃克強及教練林育信前進2020東京奧運計畫，贊助項目包含訓練經費、傷害保險、信託服務及理財規劃等，不僅幫助李智凱勇奪我國體操史上首面亞運金牌，並成功蟬聯2屆世界大學運動會體操鞍馬項目冠軍！華南銀行更舉辦「小小體操營」，邀請國家隊教練親自帶隊訓練，將國際賽事中的寶貴經驗分享給小小體操員，共同為台灣培育體操新星。

華南金融集團自2010年起，長期捐助中華足協辦理國家代表隊集訓及聯賽經費，今（2019）年更加碼支持台灣男足出戰卡達世界盃亞洲區資格賽，幫助台灣男足力闖世界盃。另外，華南銀行自2018年起，贊助景美女中拔河隊活動經費，幫助景美女中拔河隊勇奪世界盃室外拔河錦標賽6金1銅佳績，刷新台灣拔河史紀錄。

此外，華南金控自2011年起，每年響應財政部，與各區國稅局共同主辦全台各地「統一發票盃路跑活動」，儼然成為台灣民眾最期待的路跑活動之一。華南金融集團對內也鼓勵員工參加各種運動社團，每年定期舉辦集團羽球、桌球比賽，以提升同仁運動風氣，促進員工交流，進而提高集團向心力。

長期以來，華南金控以穩健踏實、循序漸進的方式，積極投身基層棒球扎根工作，多元化推動國家體育發展，舉辦或贊助各項體育訓練與賽事、捐助國家代表隊與基層運動團體物資、經費等。展望未來，華南金控將持續深耕基層棒球運動，並協助推動各式運動發展，為國家培育更多優秀人才，讓台灣有更多傑出運動員在國際舞台上發光發熱！

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