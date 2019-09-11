那年U18有他!?》陳瑞昌說的臭跩三壘手 現為洋基教頭

洋基教頭布恩。（資料照，法新社）

記者龔乃玠／專題報導

引言：U18世界盃（前身為世青賽）台灣隊斬斷美國尋求隊史第10冠、5連霸的美夢，奪下盃賽舉辦29屆以來第3冠，究竟要在這項大會擊敗世界列強，攀上世界之巔有多困難？回顧38年來部分曾征戰過這個舞台的陣容，可窺見不少人後來都是叱吒大聯盟賽場的大咖球星，讓不少曾和他們交手過的台灣選手們都驚訝，「當年真的有他？」

陳瑞昌（1991年，現為統一獅隊投捕教練）

現任洋基總教練布恩曾是1991年美國隊主力球員之一，當時台灣隊捕手陳瑞昌卻沒有意識到就是他，「我只知道當時有個三壘手是大聯盟世家，很臭屁，因為在各隊交流時，只有美國隊不跟人家交換球衣、球帽。」

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布恩家中三代 都打大聯盟

祖父、父親和哥哥皆是大聯盟球員的布恩，當年出賽10場敲11支安打，表現中規中矩，後來在大聯盟曾入選明星賽，2018年接任洋基教頭更連2季帶隊打出6成勝率，跟陳瑞昌當年印象最深刻的韓德森（Kenny Henderson）際遇全然不同。

陳瑞昌。（資料照，記者黃志源攝）

韓德森當年賞台灣隊19次三振奪勝，陳瑞昌說他球速有155公里，還有專任捕手來接捕，印象中獲得很高簽約金。然而，韓德森僅在小聯盟投到1A就轉往獨立聯盟載浮載沉，從沒上過大聯盟。

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