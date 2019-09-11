那年U18有他!?》許聖杰難忘古巴隊王牌 旅美178勝

赫南德茲。（資料照，美聯社）

記者龔乃玠／專題報導

引言：U18世界盃（前身為世青賽）台灣隊斬斷美國尋求隊史第10冠、5連霸的美夢，奪下盃賽舉辦29屆以來第3冠，究竟要在這項大會擊敗世界列強，攀上世界之巔有多困難？回顧38年來部分曾征戰過這個舞台的陣容，可窺見不少人後來都是叱吒大聯盟賽場的大咖球星，讓不少曾和他們交手過的台灣選手們都驚訝，「當年真的有他？」

許聖杰（1992年，現為統一獅隊首席教練）

胞兄是曾幫洋基奪下3連霸的「公爵」奧蘭多，赫南德茲（Livan Hernandez）曾在1992年以1：0完封台灣隊，讓當時的國手許聖杰非常有記憶，「他就是古巴王牌投手，每一場比賽都靠他在投。」

請繼續往下閱讀...

許聖杰。（資料照，記者黃志源攝）

許聖杰驚訝的是，原記憶赫南德茲的大聯盟生涯不長，結果卻投了足足17年，生涯累積178勝，排古巴投手史上第4多。不過真正可惜的是，台灣隊沒有機會對上擁有前洋基金童A-Rod的美國隊。

A-Rod在列 可惜台美未戰

當年剛滿17歲的A-Rod名不虛傳，敲進全隊最多3轟、15分打點，而全隊安打王則是現任太空人總教練辛奇，打擊率高達4成5外帶11次盜壘，讓許聖杰直呼，「真的假的？是我那屆喔？沒對到真的好可惜！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法