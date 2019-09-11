世足亞洲區資格賽》我0:2輸尼泊爾 晉級路黯淡

陳浩瑋（右）門前搶點，可惜沒能攻進球門。（記者林正堃攝）

4分鐘就進球 四千多名球迷為台灣隊加油。（記者林正堃攝）

畢斯塔「梅開二度」 台灣不敵尼泊爾，球員賽後難掩失落。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃男足亞洲區資格賽，台北田徑場湧入了超過4500名觀眾，但台灣隊卻受到重挫。面對世界排名僅166的尼泊爾，全場屢攻不下，反而被尼泊爾前鋒畢斯塔「梅開二度」，終場0：2吞敗，晉級機會渺茫。

沈子貴昨取代朱恩樂先發，上演超級美技。（記者林正堃攝）

台灣開賽僅4分鐘就被攻破大門；下半場第62分鐘，畢斯塔又在幾乎無人防守的情況下，在約18碼附近踢進第二球，台灣攻守都出了嚴重問題。主帥蘭卡斯特坦言，「被踢進第一球後，我們開始自亂陣腳；隨著時間流逝，球員壓力越來越大；下半場急於強攻，後防才會出現漏洞，此戰攻守表現都不及對手。」

台灣近20年在世足亞洲區資格賽1勝難求，甚至連和局都沒有；前一次獲勝要追溯回1998年，當時曾擊敗孟加拉，拿下積分。

世界排名122的台灣隊，本屆與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組。尼泊爾前役0：7遭科威特痛宰，又長途飛行，連續客場征戰；反觀台灣以逸待勞，最後卻連和局的1分積分都拿不下。蘭卡斯特認為，「遇到排名較低的隊伍，球員給自己太多壓力，求好心切，反而失常。」

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混血王子沈子貴

美技甩開包夾

台灣雖輸球，仍看到未來希望，年僅18歲的台英混血沈子貴昨取代朱恩樂先發，上半場41分鐘，上演一次超級美技，連續用兩個轉身甩開多名對手的包夾，讓全場觀眾驚呼連連。蘭卡斯特說，「我們預期此役進攻機會較多，沈子貴進攻能力出色，還擅於在中場策應，幫隊友製造得分機會，因此改由他先發。」

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