打造台灣「足」場 攤位誠意滿滿

為了陳柏良，李同學連轉五次扭蛋。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃男足亞洲區資格賽，台灣隊長陳柏良賽前呼籲球迷踴躍進場，一起捍衛主場。全國足球協會秘書長方靖仁表示，「從販賣部、雜誌和商品攤位都精心設計，希望營造出足球嘉年華的溫馨氛圍。」

現場設有女足推廣攤位，只要打卡，就能得到限量毛巾。（記者廖聿偉攝）

「小辣椒」曾淑娥 「小辣椒」曾淑娥（左）擔任一日店長。（記者廖聿偉攝）

擔綱一日店長 現場設有爆米花攤販。（記者廖聿偉攝）

台灣首戰對約旦，足協邀請國腳丁旗、張愫心和潘彥昕到場擔任一日店長，昨則由現效力於克羅埃西亞女甲聯賽的「小辣椒」曾淑娥擔綱，她笑說，「第一次擔任銷售員很陌生，但會盡力吸引買氣，同時也推廣女足，讓更多球迷進場支持國內聯賽和國家隊。」

最熱門商品

男足扭蛋機吸睛

台灣男足球員的扭蛋機，成為最熱門的商品之一，一名建國中學足球隊李姓同學，為了得到陳柏良鑰匙圈，連續轉了5次都落空。另外，現場也販售《衝啊台灣》足球雜誌，主編徐有辰表示，「此雜誌已經出刊至第14期，內容為國內外球員的足球故事，雖然我們已經虧損超過百萬，但仍會堅持下去，讓更多人了解台灣足球。」

2019年第2屆世界棒球12強錦標賽在台舉辦，最貴票價已飆升至2500元，然而世足亞洲區資格賽，門票僅要400元，方靖仁表示，「足球在台灣仍是發展中的運動，國內看球風氣還不盛行，希望藉由較低廉的票價，鼓勵球迷進場，未來也會考慮門票加商品的套票模式，將主場打造成一片藍海。」

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