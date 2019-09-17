兄弟跳A段班 最快週五M5

今起在新莊對悍將的2連戰，兄弟若能全勝，與悍將的勝差將擴大到3.5場。陣中重砲手林智勝等人能否發威，將是求勝關鍵之一，林智勝同時有機會爭奪全壘打王。（資料照）

下半季坐首位快一個月

中職下半季戰績

〔記者徐正揚／台北報導〕連續4個半季落居B段班的中信兄弟，今年下半季終於打出成績，自8月22日登上首位後始終保持領先，今、明兩天只要對富邦悍將拿下2連勝，最快20日點亮下半季封王魔術數字「M5」，24日非自力封王。

兄弟14日在台南對統一獅，兩度有機會收下和局卻決定再戰，結果遭獅隊逆轉、被悍將把勝差從2.5場追至1.5場，15日打到延長賽1分險勝獅隊，有驚無險沒讓差距再被縮小，由於剩餘12場有6場要對悍將，成為下半季奪冠最大挑戰。

今天起在新莊對悍將的2連戰，兄弟若能全勝，與悍將的勝差將擴大到3.5場，若20日贏桃猿且悍將輸給獅，在勝差4.5場剩4場對戰的條件下，將首次點亮下半季封王魔術數字「M5」，最快24日悍將輸桃猿便可非自力封王。

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按照兄弟本季輪值順序，今天應由萊福力繼續打頭陣，但本週是兄弟最後一次操作洋將「投1休4」的機會，今日先發將於週日再對桃猿，萊福力本季對悍將、桃猿的防禦率各為3.68、4.79，都比紐維拉的2.32、3.72遜色，是紐維拉提前上陣的主因。

剩12場有6場對悍將 爭冠最大阻礙

兄弟今年被悍將壓著打，下半季5勝9敗沒比上半季6勝1和13敗好多少，更慘的是作客新莊，已賽18場只贏4場，下半季更陷入打8場才贏1場的絕對劣勢；兄弟本季有5場沒得分，其中3場是在新莊對悍將。

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