潘政琮專訪》最重要的「她」 攜手闖最高殿堂

因為有妻子林盈君（左）在背後強力支持，潘政琮（右）可以專心在球場上無後顧之憂。（記者陳志曲攝）

前言：高球好手潘政琮今年4月在PGA傳承盃錦標賽封王，成為暌違32年後首位在美巡賽奪冠的台灣球員，季後他與妻子林盈君接受本報專訪，暢談他的高球故事。

記者粘藐云／專訪

潘政琮今年打出亮眼球季，從沒沒無聞的選手到美巡冠軍，陪著他走過風風雨雨、一手包辦大小事務的正是妻子林盈君。兩人從合作戰友變成夫妻，而在林盈君眼中，小潘不僅是叱吒球場的球星，也是體貼、浪漫的天蠍座老公。

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妻子林盈君 包辦大小事

兩人相識是因為林盈君的高球教練、日巡選手蔡采君，「她希望我能幫小潘處理申請美國學校的一些事情。」當時潘政琮要申請美國大學，而外文能力不錯的林盈君，協助他準備履歷，和當地僑胞接洽等。後來小潘赴美唸書，隻身在外沒有說話對象，經常打電話給她，「一直以來，我們都很有話聊，價值觀也相近，又有革命情感。」

在愛妻眼中，潘政琮是個非常標準的天蠍男，不但細心體貼，且家庭觀念很重。（記者陳志曲攝）

直到潘政琮大三在球場上繳出穩定成績，才正式展開追求，林盈君笑說：「他可能覺得自己球打得比較好，可以養得起我了，才開始追我。」當時仍住在台灣的林盈君，每年只有暑假會飛到美國去陪小潘打球，直到婚後這兩年才正式搬到美國。

浪漫天蠍男 剝蝦論信徒

至於小潘最吸引她的地方為何？林盈君說：「他很浪漫，也非常細心，且家庭觀念很重，把媽媽跟我的家人照顧得很好，自己總是放在最後。」她認為，潘政琮是非常標準的天蠍座，相當細心，常把注意力放在另一半身上，「就像大S說過的剝蝦論，從我們開始交往，只要吃飯看到蝦子，他一定全部剝好。」她爆料，小潘其實很大男人主義，「但他的大男人主義是把妳照顧得很好，連重物都不讓妳拿。」

一起看到不一樣的世界

身為職業球員的另一半，有許多不為人知的辛苦，但林盈君認為，運動員有一定的運動生命，得趁年輕時多努力，一切都能體諒，「當他奪冠、打好的那一刻，再辛苦都是值得的。很感謝因為他的努力，我們才能一起走到世界最高的舞台，看到別人永遠看不到的世界，也改變了我們對這世界的看法，整個人生變得更不一樣，對我來說，這是最大的犒賞。」

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